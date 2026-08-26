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جرائم بیمهای وسایل نقلیه بدون بیمهنامه شخص ثالث تا سیزدهم شهریور ماه بهصورت ۱۰۰ درصدی بخشوده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مجتبی رجبی رئیس صندوق تأمین خسارتهای بدنی گفت: در راستای اجرای بند ۸ دستورالعمل اصلاحی تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند ب ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، جرائم مربوط به بیمهنامه شخص ثالث وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه مشمول بخشودگی قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح با پیشنهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی، تأیید رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرا میشود و هدف آن تسهیل خرید بیمهنامه شخص ثالث، کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمهای، حمایت از اقشار مختلف جامعه و توسعه فرهنگ بیمه است.
بر اساس این طرح، بخشودگی جرائم از روز دوشنبه ۲ شهریور تا پایان روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ اجرا میشود و دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه میتوانند در این مهلت از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بهرهمند شوند.
این بخشودگی مشمول خرید بیمهنامه شخص ثالث یکساله است و مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه باید در مهلت تعیینشده نسبت به تهیه بیمهنامه اقدام کنند.