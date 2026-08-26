به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مجتبی رجبی رئیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گفت: در راستای اجرای بند ۸ دستورالعمل اصلاحی تعیین میزان، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی مبلغ موضوع بند ب ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، جرائم مربوط به بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه مشمول بخشودگی قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح با پیشنهاد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، تأیید رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرا می‌شود و هدف آن تسهیل خرید بیمه‌نامه شخص ثالث، کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه‌ای، حمایت از اقشار مختلف جامعه و توسعه فرهنگ بیمه است.

بر اساس این طرح، بخشودگی جرائم از روز دوشنبه ۲ شهریور تا پایان روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه می‌توانند در این مهلت از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بهره‌مند شوند.

این بخشودگی مشمول خرید بیمه‌نامه شخص ثالث یک‌ساله است و مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه باید در مهلت تعیین‌شده نسبت به تهیه بیمه‌نامه اقدام کنند.