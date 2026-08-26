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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از هدفگذاری افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تهران به ۱۰ هزار مگاوات تا پایان دولت چهاردهم خبر داد و گفت: ظرفیت منصوبه نیروگاههای خورشیدی استان تا پایان هفته دولت با بهرهبرداری از ۱۴۲ مگاوات نیروگاه جدید به ۴۰۰ مگاوات میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با هفته دولت و در چارچوب پویش سراسری ایرانآباد، مرحله نخست نیروگاه خورشیدی ۱۷ مگاواتی شرکت پولاد پویش در شهرک صنعتی پرند با ظرفیت ۶ مگاوات به بهرهبرداری رسید.
استاندار تهران، در آیین بهرهبرداری از این نیروگاه، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را یکی از راهبردهای دولت چهاردهم برای رفع ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: گفتمانی که رئیسجمهوری در ابتدای فعالیت دولت مطرح کرد، امروز به یک نهضت ملی تبدیل شده است.
صادق معتمدیان افزود: با وجود اینکه استان تهران کمتر از یک درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده، ظرفیتهای مناسبی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دارد.
وی توسعه انرژیهای پاک را با توجه به شرایط زیستمحیطی و آلودگی هوای تهران ضروری دانست و گفت : تاکنون برای ساخت۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران مجوز صادر شده که حدود ۷ هزار مگاوات آن در حال اجراست.
استاندار تهران ساخت نیروگاههای خورشیدی را در راستای پدافند غیرعامل ارزیابی کرد و از امضای تفاهمنامهای میان استانداری تهران، ساتبا و چند شرکت خصوصی برای ساخت نیروگاههای خورشیدی در استان خبر داد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، نیز با اشاره به ظرفیتهای توسعه انرژی خورشیدی در استان افزود: اگر تنها یک درصد از مساحت استان تهران به ساخت نیروگاههای خورشیدی اختصاص یابد، ظرفیت ۱۰ هزار مگاواتی به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر افزوده خواهد شد.
محمود محمودی،گفت: تا پایان هفته دولت و با افتتاح ۱۴۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی، ظرفیت منصوبه این نیروگاهها در استان تهران به ۴۰۰ مگاوات خواهد رسید.
وی افزود: مقرر شده است ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تهران تا پایان امسال به هزار مگاوات، تا پایان سال ۱۴۰۶ به ۳ هزار مگاوات و تا پایان دولت چهاردهم به ۱۰ هزار مگاوات افزایش یابد.