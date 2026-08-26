عمل به قرآن رمز پیروزی ملت بزرگ ایران در برابر استکبار جهانی
استاد دانشگاه و معاون شورای حکومت افغانستان در محفل با انس با قرآن در گنبد کاووس گفت:عمل به قرآن رمز پیروزی ملت بزرگ ایران در برابر استکبار جهانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، استاد دانشگاه و معاون شورای حکومت افغانستان در محفل با انس با قرآن در گنبد کاووس به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول مهربانی ها گفت : ملت ایران با عمل به دستورات قرآن و ایستادگی توانستند در مقابل رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار پیروز شوند .
لطف الله حق پرست افزود:رمز پیروزی جهان اسلام و مسلمانان در این برهه حساس پیروی از قرآن وایمان است که باید سرلوح همه ما قرار گیرد.
وی تصریح کرد:ملت مقاوم ایران اسلامی با عمل به فرامين قرآن کریم توانسته اند در مقابل دشمنان ایستادگی کنند وبرگزاری چهلمین کنگره وحدت اسلامی با حضور مهمانان زیادی از کشورهای مسلمان در این برهه نشان از اقتدار ایران دارد.