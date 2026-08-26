استاد دانشگاه و معاون شورای حکومت افغانستان در محفل با انس با قرآن در گنبد کاووس به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول مهربانی ها گفت : ملت ایران با عمل به دستورات قرآن و ایستادگی توانستند در مقابل رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار پیروز شوند .