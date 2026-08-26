پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی از کسب جایگاه نخست کشور با ثبت ۱۲۸ رویداد در تقویم رویدادهای گردشگری برای سومین سال پیاپی توسط این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد موسوی، ضمن تبیین دستاوردهای اداره کل میراثفرهنگی خراسان رضوی اظهار کرد: این استان با ثبت ۱۵ رویداد جدید از ابتدای سال جاری، یک رکورد بیسابقه را به ثبت رسانده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: این جهش در ثبت رویدادها، گواهی بر مدیریت هوشمند در شناسایی ظرفیتهای خفته در مناطق روستایی و شهری است.
موسوی تصریح کرد: این رویدادها طیف گستردهای از محورهای فرهنگی، مذهبی و گردشگری را در بر میگیرد.
او گفت: از آیینهای دیرین، رسوم بومی، سوگوارهها و جشنوارههای مردمی و بزرگداشتهای فرهنگی گرفته تا رویدادهای متنوع در حوزههای هنری، تفریحی، سرگرمی، تاریخی و آئینی. همچنین محورهای حیاتی نظیر فرهنگ خوراک، زندگی روستایی و عشایری، صنایعدستی، سوغات بومی و آداب و رسوم محلی در این تقویم جای گرفتهاند تا هر جنبه از هویت خراسان رضوی، از تبلیغات و اخبار فرهنگی تا تجلی عینی هنر دست و مذاق بومی، در قالب یک رویداد رسمی به مخاطبان معرفی شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی افزود: ثبت این ظرفیتها در واقع تبدیل «آیینهای محلی» به «دلیل سفر» است؛ به گونهای که هر رویداد مانند یک مغناطیس گردشگری عمل کرده و باعث میشود شهرستانهای کمترشناختهشده، در کانون توجه مسافران قرار گیرند و انگیزهای جدی برای سفر به این مناطق ایجاد شود.
موسوی تصریح کرد: این رسمیت یافتن رویدادها در تقویم ملی، تنها به جذب گردشگر ختم نمیشود، بلکه ویترینی طلایی برای جذب سرمایهگذاران در حوزهی اقامتگاههای بومگردی و زیرساختهای گردشگری فراهم آورده است؛ چرا که تبدیل یک آیین بومی به یک رویداد رسمی و شناختهشده، ریسک سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی کاهش داده و چشمانداز سودآوری این مناطق را برای سرمایهگذاران بسیار جذابتر میسازد.
او اظهار کرد: در کنار این رونق اقتصادی، ابعاد اجتماعی ارزشمندی نیز در این مسیر شکل گرفته است، ثبت این ظرفیتها در تقویم ملی، رویدادهای بومی را به «کلاسهای درس زنده» برای کودکان و نوجوانان تبدیل میکند تا نسل جدید با ریشهها و هویت فرهنگی خود پیوندی عمیقتر برقرار کنند و این میراث به طور فعال به نسلهای آینده منتقل شود.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: این رکوردشکنی در شناسایی و رسمیت یافتن ظرفیتهای بومی، نه تنها باعث توزیع عادلانه گردشگران در سطح استان شده، بلکه با تبدیل تنوع فرهنگی شهرستانها به یک سرمایه ملی، جایگاه خراسان رضوی را به عنوان قطب گردشگری ایران بیش از پیش تثبیت کرده است.
موسوی یاد آور شد: علاقهمندان سفرهای داخلی و متقاضیان سرمایهگذاری میتوانند برای مشاهده جزئیات تمامی رویدادهای ثبت شده در سراسر کشور و استان خراسان رضوی، به سامانه رسمی تقویم رویدادهای گردشگری کشور به نشانی https://events.mcth.ir مراجعه کنند.