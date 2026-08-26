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فرمانده انتظامی کردستان از کشف ۴۵۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۶۶ نفر خرده فروش و توزیع کننده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار الهی اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف مقابله با قاچاقچیان و خردهفروشان، طرح چهارروزه مبارزه با مواد مخدر در استان با محوریت پاکسازی ۷۲ محله استان به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در جریان این طرح که با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و همکاری فرماندهی انتظامی شهرستانها اجرا شد ۴۸۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۶۶ خردهفروش و توزیعکننده دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان گفت: ۳۱ معتاد متجاهر نیز جمعآوری و به مراکز نگهداری و درمان منتقل شدند.
سردار الهی در پایان حفظ بنیان خانواده، امنیت و سلامت مردم را یکی از مهمترین اولویتهای پلیس عنوان کرد و تصریح کرد: پلیس به موجب قانون با هرگونه هنجارشکنی قاطعانه برخورد می کند.