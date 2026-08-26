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داوران بازیهای هفته چهارم فصل جاری لیگ برتر فوتبال معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتبال در فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ اعلام شد که به شرح زیر است:
جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵
چادرملو اردکان - تراکتور تبریز
داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد فرهادپور، بابک خسروی، غلامرضا ادیبی ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: احمد محمدی کمک: مسعود حقیق
پیکان تهران - استقلال خوزستان
داور: احسان اکبری کمک ها: علیرضا ایلدروم، علی فرزان منش، رسول اولیایی ناظر: رضا عبدوس داور VAR: وحید زمانی کمک: آتنا لشنی
نساجی مازندران - شمس آذر قزوین
داور: کیوان علیمحمدی کمک ها: یعقوب حجتی، امیر غفوری و مصطفی بینش ناظر: شاهین حاج بابایی داور VAR: حسین زمانی کمک: بهار سیفی
آلومینیوم اراک - خیبر خرم آباد
داور: موعود بنیادی فرد کمک ها: بهمن عبدالهی، سجاد ایرانپورو میثم صفاری ناظر: اکیر بخشی زاده داور VAR: شهاب محمدی کمک: حامد سیری
سپاهان اصفهان - گل گهر سیرجان
داور: میثم حیدری کمک ها: علی احمدی، حسین مرادی و هادی علی نیافرد ناظر: یدالله جهانبازی داور VAR: حسین حسینی کمک: ریحانه شیرازی
فولاد خوزستان - استقلال تهران
داور: فرهاد امینی کمک ها: حامد صفایی، صادق رستمی و مهرداد خسروی ناظر: بابک داوری داور VAR: علی سام کمک: شاهین یزدانی
شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵
مس شهربابک - صنعت نفت آبادان
داور: حسین امیدی کمک ها: فرهاد مروجی، امین قدیری و مسعودی حقیقی ناظر: سعید علی نژادیان داور VAR: احمد محمدی کمک: فرهاد فرهادپور
فجرسپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان
داور: میثم عباسپور کمک ها: مهدی سیفی، کوروش صارمی و محمدعلی صلاحی ناظر: حسین خانبان داور VAR: وحید زمانی کمک: علی احمدی
پرسپولیس - ملوان بندرانزلی
داور: سید رضا مهدوی کمک ها: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و ناصر جنگی ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: پیام حیدری کمک: مهناز ذکایی