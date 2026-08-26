مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، از برگزاری نشست‌های مشترک با سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برای صدور مجوز و توسعه مسیر‌های پروازی کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزت‌اله محمدی با اشاره به آغاز برنامه‌های جشنواره تابستانی کیش، توسعه دسترسی هوایی به کیش را یکی از پیش‌نیاز‌های رونق گردشگری در این رویداد عنوان کرد و گفت: مسیر تهران به دلیل سهم قابل توجه در جابه‌جایی مسافران ورودی به کیش، از اولویت ویژه‌ای در رایزنی‌ها برخوردار است و تلاش می‌کنیم با هماهنگی نهاد‌های مسئول و شرکت‌های هواپیمایی، زمینه افزایش پرواز‌های مسیر تهران و پاسخگویی به تقاضای سفر در ایام جشنواره تابستانی فراهم شود.

او افزود: فرودگاه بین‌المللی کیش از ظرفیت و آمادگی عملیاتی لازم برای پذیرش پرواز‌های بیشتر برخوردار است و در حال پیگیری موضوع صدور مجوز و فعال‌سازی مسیر‌های جدید و افزایش پرواز هستیم.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، خاطرنشان کرد: رایزنی‌ها به مسیر تهران محدود نیست و توسعه شبکه پروازی کیش از مبادی مختلف کشور نیز در دستور کار قرار دارد و مسیر‌هایی از جمله مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و یزد نیز به‌عنوان گزینه‌های توسعه دسترسی هوایی به کیش در حال پیگیری است.