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ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در طرح سراسری آرامش بیش از ۷۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: در قالب این طرح چهار روزه ، ماموران پلیس و هماهنگی قضایی، ۲۳۶ قاچاقچی، خرده فروش مواد مخدر و معتاد را شناسایی و دستگیر کردند.
سردار سیدموسی حسینی افزود: پلیس، در این راستا ۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر را متلاشی کرد و در این رابطه ۳ دستگاه خودرو سواری قاچاقچیان توقیف شد.
به گفته وی ، این طرح ، اجرای مرحله بیستم و نهم طرح سراسری آرامش با هدف شناسایی اماکن جرم خیز و آلوده، با بهره گیری از توان یگانهای انتظامی استان سمنان بود.