به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: در قالب این طرح چهار روزه ، ماموران پلیس و هماهنگی قضایی، ۲۳۶ قاچاقچی، خرده فروش مواد مخدر و معتاد را شناسایی و دستگیر کردند.

سردار سیدموسی حسینی افزود: پلیس، در این راستا ۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر را متلاشی کرد و در این رابطه ۳ دستگاه خودرو سواری قاچاقچیان توقیف شد.

به گفته وی ، این طرح ، اجرای مرحله بیستم و نهم طرح سراسری آرامش با هدف شناسایی اماکن جرم خیز و آلوده، با بهره گیری از توان یگان‌های انتظامی استان سمنان بود.