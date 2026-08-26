مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، از رفع نقاط حادثه‌خیز و اصلاح پیچ‌های تند محور کنجکوه خبر داد و گفت: در حال حاضر این محور از نظر هندسی، علائم و تجهیزات ایمنی، نقطه مستعد حادثه ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رستگاری با تشریح آخرین وضعیت ایمنی محور‌های ییلاقی استان یزد، از رفع نقاط حادثه‌خیز و اصلاح پیچ‌های تند محور کنجکوه خبر داد و گفت: در حال حاضر این محور از نظر هندسی، علائم و تجهیزات ایمنی، نقطه مستعد حادثه ندارد.رستگاری با اشاره به وضعیت محور فوق اظهار کرد: در سال‌های گذشته چند نقطه دارای پیچ‌های تند در این محور شناسایی و اصلاح شد و امروز از نظر هندسی و ایمنی، شرایط محور کنجکوه مناسب و ایمن است.

رستگاری با تأکید بر نقش رفتار رانندگان در بروز حوادث افزود: مهم‌ترین عامل خطر در این محور، سرعت غیرمجاز و بالا است و رانندگان باید با توجه به شرایط مسیر و ماهیت محور‌های ییلاقی، سرعت مطمئنه را رعایت کنند.رستگاری همچنین از اجرای طرح‌های فعال در سایر محور‌های ییلاقی پرتردد استان از جمله ده‌بالا، طزرجان و سخوید خبر داد و گفت: برای این محور‌ها نیز طرح‌ها و قرارداد‌های اجرایی فعال است و عملیات بهسازی و ایمن‌سازی در حال اجرا است. ضمن اینکه مجموعه راهداری تلاش دارد تا پایان سال، بخش قابل توجهی از این محور را از نظر اصلاح هندسی، تعریض و ایمن‌سازی، ساماندهی کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد در پایان تأکید کرد: ارتقای ایمنی محور‌های ییلاقی و پرتردد استان یزد، به‌ویژه مسیر‌هایی که در ایام مختلف سال با افزایش تردد مواجه هستند، از اولویت‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد است.