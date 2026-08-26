به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان در دیدار با استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در محل دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان، اظهار کرد: هفته دولت، یادآور مجاهدت‌های شهیدان بزرگواری همچون شهید رجایی، شهید باهنر، شهید تندگویان و نیز شهید جمهور، آیت‌الله رئیسی و همراهانشان است که در مسیر خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی، با اشاره به اهمیت هفته دولت به عنوان فرصتی برای بازنگری و ارائه گزارش عملکرد به مردم، افزود: این ایام نه‌تنها برای قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده، بلکه زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی آینده و جبران کاستی‌هاست. ما باید راه و روش خدمتگزاران صدیق نظام را الگوی خود قرار دهیم.



امام‌جمعه خرم‌آباد با تقدیر از نقش پیش‌گام سپاه و نیرو‌های مسلح در جبهه جنگ، بیان کرد: استان لرستان جزو اولین استان‌های درگیر جنگ بود و خوشبختانه با همکاری نزدیک سپاه، استاندار و مدیران اجرایی، اقدامات مؤثری صورت گرفته است.



شاهرخی با اشاره به گزارش‌های مثبت از سرمایه‌گذاری‌ها، اظهار داشت: بر اساس گزارش ارائه‌شده در شهرستان بروجرد، تنها در شش ماه اخیر بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش دولتی صورت گرفته که نشان‌دهنده عزم جدی برای پیشرفت است. این آمار و ارقام باید در قالب بروشور و گزارش‌های مردمی منتشر شود تا فضای امید در جامعه تقویت شود.



نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: در شرایطی که عقب‌ماندگی‌های از گذشته وجود دارد، اکنون بار سنگین جبران بر دوش استاندار و تیم همراه اوست. این وضعیت نیازمند کار شبانه‌روزی و همتی مضاعف است، درست مانند رزمندگانی که لحظه‌ای از وظیفه خود چشم نمی‌پوشند.



وی با اشاره به ظرفیت بالای مجمع نمایندگان استان، خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان می‌توانند با همراهی استاندار، گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد. ما نباید به دنبال اختلاف و تفرقه باشیم، بلکه باید با وحدت و همدلی، عقب‌ماندگی‌های را جبران کنیم. دشمن در کمین است و هرگونه شکاف در خاکریز نظام، فرصتی برای نفوذ او ایجاد خواهد کرد.



نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: همه ما تابع ولی‌فقیه هستیم و باید از هر اقدامی که موجب تفرقه و تشتت می‌شود، پرهیز کنیم. دشمنان نظام، مستقیم و غیرمستقیم، با هزینه‌ای بالغ بر تریلیون‌ها دلار درصدد ضربه به کشورند، اما ملت ایران باتکیه‌بر رهبری و مقاومت، توطئه‌ها را خنثی می‌کند.



شاهرخی با اشاره به مکاتبه با استاندار در خصوص مبارزه با کشت گیاهان ممنوعه، گفت: امسال باید با هماهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اقدامات پیشگیرانه و سلبی را بدون ایجاد تنش اجتماعی انجام دهیم. همچنین صیانت از خانواده، یکی از محور‌های اصلی است که نیازمند هم‌افزایی تمام دستگاه‌ها در دو حوزه ایجابی و سلبی است.



وی با تأکید بر لزوم همراهی رشد اقتصادی با ارتقای فرهنگ دینی و ایمانی، اظهار داشت: اگر فرهنگ هم‌پای اقتصاد رشد نکند، جامعه دچار آسیب می‌شود؛ اما وقتی این دو بال با هم به پرواز درآیند، اهداف عالیه نظام، هم در حوزه مادی و هم معنوی محقق خواهد شد.





در ادامه این نشست، استاندار لرستان فضای همدلی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی را نتیجه‌ی محوریت نماینده ولی‌فقیه و همراهی ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و شورای تأمین استان دانست.

سید سعید شاهرخی با تأکید بر اینکه مردم شایسته‌ی آگاهی از خدماتِ صورت‌گرفته هستند، افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیینِ دستاورد‌های دولت به نمایندگی از نظام اسلامی و اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص برنامه‌های پیشِ رو است.