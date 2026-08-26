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۱۷۸ شب است که مردم ایران، میدان نبرد با دشمن آمریکایی و صهیونیستی را ترک نکردهاند و با ایستادگی و مقاومت، حضور خود را در این میدان حفظ کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکنون دشمن با گشودن میدانی جدید در این نبرد، تلاش دارد ملت ایران را به تسلیم وادارد؛ اما مردم ایران با تأکید بر همدلی، اتحاد و کمک به یکدیگر اعلام کردهاند که در این میدان نیز در برابر دشمن ایستادگی خواهند کرد.
مردم ایران با یکصدا شدن و تکیه بر اتحاد ملی، بر ادامه مقاومت و تلاش برای شکست اهداف و نقشههای آمریکا تأکید دارند.