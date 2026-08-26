استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مبانی دینی و اندیشه‌های رهبران انقلاب باید به الگوی عملی در مدیریت، اقتصاد، فرهنگ و حل مسائل جامعه تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه تمدن‌سازی اسلامی باید از عرصه نظری به میدان عمل و مدیریت وارد شود، گفت: مبانی دینی و اندیشه‌های رهبران انقلاب باید به الگوی عملی در مدیریت، اقتصاد، فرهنگ و حل مسائل جامعه تبدیل شود.

رضا رحمانی در آیین اختتامیه چهارمین همایش «عالِم تمدن‌ساز» با اشاره به نقش علما، ائمه جمعه و مردم در تقویت وحدت اجتماعی، افزود: آذربایجان‌غربی در جریان جنگ اخیر از نظر وحدت و انسجام، عملکردی مثال‌زدنی داشت و مردم استان از شمال تا جنوب و از مرکز تا شهرستان‌ها، جلوه‌ای کم‌نظیر از بصیرت و همراهی را به نمایش گذاشتند.

وی همچنین وحدت و انسجام موجود در استان را یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های آذربایجان‌غربی دانسته و خاطرنشان کرد: این سرمایه اجتماعی صرفاً متعلق به دوران جنگ نیست، بلکه پشتوانه‌ای ارزشمند برای آینده استان است و آثار و برکات آن در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی نمایان خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی امنیت، وحدت و انسجام اجتماعی را نیز سرمایه‌های راهبردی استان عنوان کرده و افزود: علما و ائمه جمعه نقشی مهم و اثرگذار در تبیین، هدایت افکار عمومی و تقویت همدلی جامعه دارند.

رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه تمدن اسلامی صرفاً در مباحث نظری خلاصه نمی‌شود، اضافه کرد: تمدن‌سازی باید در عرصه اجرا، مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و نحوه مواجهه با مسائل جامعه خود را نشان دهد.

وی در پایان با اشاره به نقش علما در تبیین ضرورت توسعه برای مردم، افزود: علما می‌توانند با تبیین اهمیت و ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، زمینه همراهی اجتماعی و تسریع در اجرای این طرح‌ها را فراهم کنند.