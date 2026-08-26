رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بازنگری سند تقویت نظام شبکه بهداشت کشور و تدوین برنامه جامع توانمندسازی مدیران خبر داد و گفت: حرفه‌ای‌تر شدن مدیریت در نظام سلامت، یکی از محور‌های اصلی برنامه تقویت شبکه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بابک فرخی در برنامه «کارگاه آموزشی اصول و مبانی مدیریت حرفه‌ای در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور» که در محل هتل قلب برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت و ارتقای نظام شبکه اظهار کرد: یکی از راهبرد‌های اصلی در سند تقویت شبکه، توانمندسازی مدیران نظام سلامت است و تلاش می‌کنیم با اجرای یک برنامه آموزشی جامع و زمان‌بندی‌شده، مدیران حوزه بهداشت را در سطوح مختلف مدیریتی توانمند کنیم.

بازنگری سند تقویت شبکه با تکیه بر اسناد بالادستی

وی با اشاره به بازنگری سند تقویت شبکه بهداشت کشور، افزود: سند تقویت شبکه که پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ تدوین شده بود، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد بازنگری قرار گرفته است و در این فرایند، علاوه بر استفاده از تجربیات گذشته، از جدیدترین اسناد و چارچوب‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی اولیه و تقویت نظام شبکه نیز بهره گرفته‌ایم.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت ادامه داد: در تدوین این سند، سیاست‌های کلی ابلاغی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و پیشرفت کشور، برنامه‌های وزارت بهداشت و سایر اسناد قانونی و بالادستی، در کنار مستندات و چارچوب‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است تا سندی جامع و متناسب با نیاز‌های امروز نظام سلامت کشور تدوین شود.

فرخی با بیان اینکه مرحله نخست این فرایند تقریباً به پایان رسیده است، گفت: این سند به‌عنوان نقشه راه تقویت نظام شبکه در نظر گرفته خواهد شد و توانمندسازی مدیران یکی از اهرم‌های مهم برای تحقق اهداف آن است.

آموزش مدیران؛ از سطوح عالی تا لایه‌های اجرایی نظام شبکه

وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی اصول و مبانی مدیریت حرفه‌ای در نظام شبکه، اظهار کرد: ضروری است مدیرانی که در حوزه بهداشت فعالیت می‌کنند، با مبانی، اصول و حداقل‌های علمی و مدیریتی این حوزه آشنایی و اشراف کافی داشته باشند.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت افزود: محتوای آموزشی مورد نیاز مدیران حوزه بهداشت در قالب مجموعه‌ای تخصصی تدوین شده است و این آموزش‌ها با برنامه‌ای مشخص و زمان‌بندی‌شده، تا پایین‌ترین لایه‌های مدیریتی نظام شبکه در کشور دنبال خواهد شد.

وی بیان کرد: هدف ما این است که مدیران نظام شبکه علاوه بر تجربه اجرایی، از دانش و مهارت‌های حرفه‌ای مدیریت نیز برخوردار باشند و بتوانیم با این رویکرد، یک گام جدی در مسیر حرفه‌ای‌تر شدن مدیریت نظام سلامت کشور برداریم.

استمرار خدمات بهداشتی در بحران‌ها

فرخی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش کارکنان نظام سلامت در شرایط مختلف، گفت: کشور در سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی از جمله همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران‌ها و درگیری‌های اخیر مواجه بوده است، اما کارکنان حوزه بهداشت و سلامت در هیچ‌یک از این شرایط، خدمت‌رسانی به مردم را ترک نکردند.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و دیگر شرایط بحرانی اخیر نیز واحد‌های بهداشتی کشور تعطیل نشدند و حتی در سخت‌ترین شرایط، خدمات ضروری سلامت ادامه پیدا کرد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت این استمرار خدمت را حاصل تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان نظام سلامت دانست و از تلاش تمامی مدیران، کارکنان و فعالان شبکه بهداشت و درمان کشور قدردانی کرد.

فرخی با اشاره به اهمیت نقش مدیران در پایداری و ارتقای خدمات سلامت، ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه توانمندسازی مدیران و عملیاتی شدن سند تقویت شبکه، زمینه برای ارتقای کیفیت مدیریت و ارائه خدمات در نظام شبکه بیش از پیش فراهم شود.