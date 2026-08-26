همزمان با اجرای طرح «ایران جان» در استان قزوین، شبکه‌های رادیویی با تولید برنامه‌های ویژه، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و داشته‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، گردشگری و مردمی این استان را روایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «ایرانشهر»، «موج جوونی»، «بنیان فردا»، «ایران جان»، «به قید فوریت»، «پیام یاران» و «به وقت گفت‌و‌گو»، از جمله این برنامه هاست.

رادیو ایران، جنگ نمایشی ایرانشهر

رادیو ایران برنامه «ایرانشهر» را با همکاری صدای مرکز قزوین، زنده و در قالب یک جنگ نمایشی پخش می کند. این برنامه با هدف تبیین توانمندی‌های این استان زیبا، به بررسی موضوعات گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و هنری این استان می‌پردازد.

رادیو جوان، موج جوونی

ویژه برنامه «موج جوونی» به تهیه‌کنندگی عباس پیری و اجرای حسن اسماعی‌پور و گزارشگری نیما عزت پور پخش می شود. این برنامه به ویژگی‌های استان قزوین می‌پردازد.

رادیو فرهنگ، هفت کوچه

شبکه رادیویی فرهنگ در برنامه‌های صبحگاهی «صبح به وقت فرهنگ» و «بنیان فردا» و برنامه‌های عصرگاهی «هفت کوچه، هفت اقلیم، ققنوس وکتاب گردی» بطور اختصاصی به این موضوع می‌پردازد. در این هفته تمام ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان قزوین در قالب برنامه ایران جان تقدیم مخاطبان فرهنگ خواهد شد.

رادیو گفت‌و‌گو، روی موج گفت‌و‌گو

برنامه‌های «به وقت گفت‌و‌گو» و «روی موج گفت‌و‌گو» رادیو گفت‌و‌گو با محوریت «ایران جان» به ظرفیت‌ها و مسائل استان قزوین می‌پردازند و در گفت‌و‌گو با مسئولان این استان، آخرین اقدامات و دستاورد‌های آن را بررسی می‌کنند.

رادیو ورزش، معرفی ورزشکاران استان قزوین

برنامه «ایران‌جان» از شبکه رادیویی ورزش همزمان با رویداد ملی «ایران‌جان» به معرفی ورزش استان قزوین می‌پردازد. گروه برنامه ضمن اجرای مشترک با صدای مرکز استان به بررسی ظرفیت‌های ورزشی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش و معرفی جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی منطقه می‌پردازد. همچنین چهره‌های ورزشی، قهرمانان، پیشکسوتان و مسئولان ورزش استان‌ها در گفت‌و‌گو‌هایی اختصاصی، دیدگاه‌های خود را درباره توسعه ورزش محلی و ملی بیان می‌کنند.

رادیو اقتصاد، به قید فوریت

برنامه «به قید فوریت» رادیو اقتصاد در هفته ایران جان به بررسی مشکلات کسب‌وکاری کارآفرینان استان قزوین می‌پردازد. این برنامه همچنین ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این استان بررسی می کند.

رادیو نمایش، «دورت بگردم»

برنامه «دورت بگردم» به تهیه‌کنندگی سجاد کلبادی‌نژاد با معرفی آداب و رسوم، جاذبه‌های گردشگری، صنایع، مشاهیر در کنار برقراری ارتباط زنده و مستقیم با همکاران مرکز قزوین به صورت ویژه به حوزه هنر‌های نمایشی می‌پردازد.

رادیو پیام، روی موج پیام

رادیو پیام برنامه‌های «پیام روز»، «روی موج پیام» و «پیام یاران» را ویژه ایران جان پخش می‌کند. این شبکه در این برنامه‌ها به معرفی آداب و رسوم استان قزوین، آثار تاریخی و تمدن ایران، مناطق تفریحی و گردشگری استان قزوین می‌پردازد.

رادیو سلامت، همراه با دهگرد

برنامه «دهگرد» رادیو سلامت روز‌های پنجشنبه و جمعه به معرفی روستای استان قزوین، جاذبه‌های گردشگری، جاذبه‌های توریستی و آشنایی با فرهنگ مردم قزوین می‌پردازد. برنامه «به زندگی سلام کن» با محوریت اطلاع رسانی، «مجله پزشکی» پیگیری توانمندی‌ها و مطالبات در حوزه پزشکی، «موج آرامش» معرفی شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت و دستاورد‌های کارآفرینی در استان قزوین، «یاقوت» به شهدای کادر سلامت استان می‌پردازد.