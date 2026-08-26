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در فصل گردشگری تابستان، تفرجگاههای سمیرم در روزهای تعطیل میزبان ۵ هزار گردشگر و مسافر از نقاط مختلف کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آبشار سمیرم، چشمه ناز، چشمه بابازرنگ، امامزاده زید بن علی، بی بی سیدان و پادنا مناطقی هستند که بیشترین گردشگر را به خود اختصاص دادهاند.
شهرستان سمیرم این روزها مقصد مسافران و گردشگرانی است که از استانهای مختلف کشور به این شهرستان سفر میکنند و اوقات خود را در این تفرجگاهها سپری میکنند.
وجود جاذبههای طبیعی گردشگری سمیرم را به عنوان مقصد طبیعت گردی استان پهناور اصفهان معرفی کرده است.
سمیرم در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.