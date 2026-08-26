همزمان با هفته دولت؛
افتتاح و کلنگزنی چندین طرح در شهرستان محلات با اعتباری افزون بر ۶ همت
با ۶۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار، آیین افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی ۸۷ طرح عمرانی، اقتصادی و زیربنایی در شهرستان محلات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار شهرستان محلات از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۸۷ پروژه عمرانی، خدماتی، اقتصادی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۶۱۹۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در این شهرستان خبر داد.
همزمان با هفته دولت و با حضور استاندار مرکزی ۶۹ پروژه عمرانی با اعتبار چهار هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان در شهرستان محلات به بهرهبرداری رسید.
همچنین ۱۵ با اعتبار بیش از هزار و دویست میلیارد تومان کلنگزنی شد که این طرحها برای بیش از دو هزار و پانصد نفر اشتغالزایی خواهند داشت.
درمانگاه مجهز تامین اجتماعی از طرحهای شاخصی بود که باحضور استاندار مرکزی در محلات به بهره برداری رسید.
افزون بر درمانگاه تامین اجتماعی محلات، از دیگر پروژههای شاخص افتتاحیه در هفته دولت در شهرستان محلات میتوان به بازارچه تعاونی روستایی، گلخانه، یک طرح گردشگری و دو نیروگاه خورشیدی جمعا با ظرفیت ۶ مگاوات اشاره کرد.