همزمان با فرا رسیدن هفته دولت، برداشت رسمی بیش از ۱۰۰۰ تن ماهی گرمابی از حوضچه مصنوعی هامونک در شمال سیستان و بلوچستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل شیلات آب‌های داخلی سیستان و بلوچستان گفت: این طرح با رهاسازی ۷۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در پنج مرحله کلید خورده بود، اکنون به نقطه عطف خود در حمایت از جامعه صیادی و رونق تولید رسیده است.

عباس علیزاده افزود: حوضچه مصنوعی هامونک با وسعت ۶۰۰ هکتار در بخش شمالی شهرستان نیمروز و در حاشیه جنوبی هامون صابوری واقع شده و به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم آبزی‌پروری منطقه شناخته می‌شود.

وی افزود: آبگیری این منبع آبی علاوه بر کارکرد تولیدی، محیطی مناسب برای گردشگری و قایقرانی فراهم آورده و به‌صورت غیرثقلی و از طریق پمپاژ آب از کانال منشعب از هامون صابوری انجام می‌پذیرد.

وی افزود: پس از انجام مراحل رهاسازی بچه ماهیان در ابتدای سال، ممنوعیت صید در این منبع آبی با هدف دستیابی ماهیان به وزن مناسب و استاندارد اجرا شد.

مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان افزود: رهاسازی این تعداد بچه ماهی و مدیریت دوره رشد تا رسیدن به مرحله برداشت، اقدامی در جهت ترمیم معیشت صیادان و ایجاد امنیت شغلی برای آنهاست و پیش‌بینی می‌شود با برداشت بیش از ۱۰۰۰ تن ماهی گرمابی از حوضچه هامونک، ضمن تقویت بازار مصرف، گام مؤثری در جهت افزایش تولیدات شیلاتی و شاخص سرانه مصرف آبزیان استان برداشته شود.