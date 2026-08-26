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خراسان رضوی با ثبت ۱۲۸ رویداد در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور برای سومین سال پیاپی رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: ثبت و معرفی رویدادهای گردشگری استان در تقویم ملی در سالهای اخیر به یکی از محورهای توسعه گردشگری استان تبدیل شده است.
سید جواد موسوی افزود: رویکردی که علاوه بر معرفی آئینها و ظرفیتهای فرهنگی و بومی، زمینه جذب گردشگران به شهرستانهای کمترشناختهشده را نیز فراهم کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با اشاره به ثبت ۱۵ رویداد جدید در تقویم ملی گردشگری از ابتدای امسال ادامه داد: با ثبت این تعداد، مجموع رویدادهای گردشگری ثبتشده خراسان رضوی در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور به ۱۲۸ مورد رسیده و برای سومین سال متوالی رتبه نخست کشور را در زمینه ثبت رویدادهای گردشگری به خود اختصاص داده است.
وی این افزایش را حاصل شناسایی ظرفیتهای کمترشناختهشده در مناطق شهری و روستایی استان دانست و بیان کرد: رویدادهای ثبتشده طیف گستردهای از آئینهای کهن، سوگوارهها، جشنوارههای مردمی، رسوم عشایری و روستایی، صنایعدستی، فرهنگ خوراک و سوغات بومی را شامل میشود.
موسوی گفت: معرفی و ثبت این رویدادها در سطح ملی، فرصت مناسبی برای بازتعریف هویت فرهنگی خراسان رضوی و معرفی ظرفیتهای متنوع گردشگری استان در سطح ملی و بینالمللی ایجاد میکند.
وی با اشاره به آثار اقتصادی ثبت رویدادهای گردشگری افزود: ثبت رسمی رویدادهای بومی و محلی موجب شده است این آئینها از یک برنامه محلی به «انگیزه سفر» تبدیل شده و شهرستانهای کمتر شناختهشده نیز در مسیر گردشگران قرار گیرد.
وی ادامه داد: رسمی شدن این رویدادها همچنین میتواند به ایجاد فرصتهای جدید برای حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری در حوزههایی مانند اقامتگاههای بومگردی و زیرساختهای پذیرایی منجر شود.
وی بیان کرد: معرفی ظرفیتهای گردشگری مناطق مختلف استان از طریق رویدادهای ملی زمینه شناخت بهتر بازار گردشگری و کاهش ریسک سرمایهگذاری در این مناطق را فراهم میکند.
موسوی همچنین بر نقش رویدادهای گردشگری در توسعه متوازن گردشگری استان تأکید کرد و گفت: برگزاری و ثبت این رویدادها میتواند به توزیع گردشگران در شهرستانهای مختلف خراسان رضوی کمک کند و تمرکز سفر را از مقاصد شناختهشده به مناطق دارای ظرفیتهای فرهنگی، روستایی و بومی گسترش دهد.
مدیرکل میراثفرهنگی خراسان رضوی با اشاره به آثار فرهنگی این رویدادها افزود: رویدادهای بومی و محلی زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با هویت، فرهنگ و میراث مناطق مختلف را فراهم میکنند و در انتقال این ارزشها از نسلی به نسل دیگر نقش دارد.
وی ادامه داد: خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیتهای گسترده تاریخی، فرهنگی، مذهبی، روستایی و طبیعی یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران به شمار میرود و ثبت ۱۲۸ رویداد در تقویم ملی گردشگری میتواند به معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای متنوع این استان کمک کند.
وی تصریح کرد: به این منظور روز گذشته آئین بزرگداشت شاعر نامی خراسانی استاد مهدی اخوان ثالث که همه ساله همزمان با چهارم شهریورماه سالروز درگذشت وی با حضور جمعی از شاعران، ادب دوستان و هنرمندان در محل آرامگاه فردوسی برگزار میشود در تقویم رویدادهای گردشگری ایران ثبت رسید.
علاقهمندان به رویدادگردی، گردشگران و فعالان اقتصادی میتوانند برای مشاهده فهرست رویدادهای ثبتشده در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور به سامانه events.mcth.ir مراجعه کنند.