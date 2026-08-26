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دانشجوی دانشگاه شیراز نشان طلای تپانچه بادی را در رقابتهای تیراندازی المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور بر گردن آویخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد تاجدینی، تیرانداز دانشگاه شیراز، با کسب نشان طلای رشته تپانچه بادی، عنوان قهرمانی هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور را از آن خود کرد.
محمد تاجدینی، تیرانداز دانشگاه شیراز، با کسب نشان طلای رشته تپانچه بادی، بر سکوی نخست این ماده ایستاد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.
این موفقیت با هدایت فرشید حقیقتجو، مربی تیم تیراندازی دانشگاه شیراز، حاصل شد و بار دیگر نام دانشگاه شیراز را در جمع برترینهای ورزش دانشگاهی کشور قرار داد.
هفدهمین المپیاد فرهنگیورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور از ۳۱ مرداد در دانشگاه صنعتی شاهرود آغاز شده و با حضور بیش از ۳ هزار دانشجو از ۱۷۰ دانشگاه کشور در حال برگزاری است.
بخش دختران این رویداد هم از امروز تا سیزدهم شهریورماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.