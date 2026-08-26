به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد تاج‌دینی، تیرانداز دانشگاه شیراز، با کسب نشان طلای رشته تپانچه بادی، عنوان قهرمانی هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را از آن خود کرد.

محمد تاج‌دینی، تیرانداز دانشگاه شیراز، با کسب نشان طلای رشته تپانچه بادی، بر سکوی نخست این ماده ایستاد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

این موفقیت با هدایت فرشید حقیقت‌جو، مربی تیم تیراندازی دانشگاه شیراز، حاصل شد و بار دیگر نام دانشگاه شیراز را در جمع برترین‌های ورزش دانشگاهی کشور قرار داد.

هفدهمین المپیاد فرهنگی‌ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از ۳۱ مرداد در دانشگاه صنعتی شاهرود آغاز شده و با حضور بیش از ۳ هزار دانشجو از ۱۷۰ دانشگاه کشور در حال برگزاری است.

بخش دختران این رویداد هم از امروز تا سیزدهم شهریورماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.