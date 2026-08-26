مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از مهار آتش‌سوزی در عرصه طبیعی و سخت عبور جنگلی «چهاردِه» واقع در مرز شهرستان‌های دزپارت و ایذه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فتح الله ابوعلی بیان داضت: منطقه کوهستانی و جنگلی «چهاردِه» در مرز ۲ شهرستان ایذه و دزپارت قرار دارد که از بعد از ظهر روز دوشنبه ۲ شهریورماه دچار آتش سوزی شد.

وی گفت: بلافاصله بعد از وقوع این حادثه از ۲ شهرستان چهار اکیپ از نیروهای یگان حفاظت به منطقه اعزام شدند و با کمک جوامع محلی در کمتر از ۲۴ ساعت حریق کنترل شد.

ابوعلی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل وزش باد شدید مجدد حریق شعله ور شد و دوباره این نیروها به همراه ۲ اکیپ دیگر از اندیکا و صیدون به منطقه اعزام شدند و صبح امروز آتش سوزی به طور کار مهار شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با بیان اینکه مراحل لکه گیری و خنک سازی منطقه در حال انجام است ادامه داد: این منطقه جنگلی و کوهستانی است و دارای کوهستانی سخت عبور است و تراکم جنگل بالایی دارد اما با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت در نهایت این آتش سوزی گسترده مهار شد.

ابوعلی از حضور ۵۰ نفر نیروهای محلی و یگان حفاظت در این منطقه برای مهار آتش سوزی خبر داد و افزود: علت وقوع این آتش سوزی قطعا انسانی است اما عمدی و غیرعمدی آن مشخص نیست و علت یابی وقوع حادثه و پایش مساحت دچار آتش سوزی انجام خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با بیان اینکه خسارت به درختان نسبت به حجم آتش کمتر بوده گفت: پوشش درختان این منطقه بیشتر از بلوط و بنه و کلخُونگ است و خوشبختانه درختان بلوط زیادی در این حادثه آسیب ندیدند.

وی از احتمال دوباره شعله ور شدن منطقه به دلیل وزش باد شدید خبر داد و عنوان کرد: نیروهای یگان حفاظت تا اطمینان کامل از عدم شعله ور شدن دوباره آتش در منطقه مستقر خواهند بود.

ابوعلی ضمن تشکر از پیگیری استانداری خوزستان و جوامع محلی برای مهار آتش سوزی در این منطقه از مردم درخواست نمود برای حفاظت و مواظبت از سرمایه های ملی حساسیت و تلاش بیشتری را داشته باشند.

خوزستان ۴.۹ میلیون هکتار عرصه طبیعی دارد که یک میلیون هکتار از این مساحت را جنگل های زاگرس پوشانده است.