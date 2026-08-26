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درمراسمی محمد علی نژاد رئیس کل جدید دادگستری آذربایجان غربی معرفی و ازخدمات ۶۳ ماهه ناصر عتباتی رئیس کل قبلی قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در مراسمی که درتالار وحدت ارومیه برگزارشد محمد علی نژاد رئیس کل جدید دادگستری استان معرفی و ازخدمات ۶۳ ماهه ناصر عتباتی رئیس کل قبلی قدردانی شد.
نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ارومیه در این آئین گفت:موفقیت مدیران دستگاههای اجرایی، داشتن سه اصل تحجد و شب زنده داری، صادقانه کار کردن وازخدا کمک خواستن است.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی افزود:دومقوله مدیریت و عمر بهترین فرصت برای خادمان ملت است تابتوانند دراین راه رضایت خداوند رابه دنبال داشته است.
معاون اول قوه قضائیه هم دراین مراسم با تبریک هفته وحدت گفت:امروز جامعه اسلامی مابا توجه به توطئههای مختلف دشمنان بیش از هرزمان دیگر نیازمند وحدت ملی است.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی افزود:درسایه همدلی بین مردم و مسئولان همه ترفندهای دشمنان قسم خورده نظام درهمه مناطق بویژه مناطق مرزی شکست خورده است.
وی گفت:بخشی از دستاوردهای بدست آمده، نتیجه برگزاری جلسات مستمر با حضور رئیس قوه قضائیه وسایر مسئولان است واین روند موجب شکل گیری تحولات جدی در ساختار قضایی کشور شده است.
استاندار آذربایجان غربی هم گفت:مهمترین دستاورد قوه قضائیه در استان ایجاد همدلی بین دستگاههای اجرایی وبین بخشی بوده است.
رضا رحمانی با اعلام اینکه موفقیت و توسعه امروز آذربایجان غربی رامدیون همدلی مردم و مسئولان هستیم افزود:اکنون آذربایجان غربی به بزرگترین کارگاه عمرانی تبدیل شده وهمه باید باهمدلی ادامه دهنده این راه باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین عسگر دیرباز نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری گفت:مسیر ارتقای کارکنان دستگاههای اداری واجرایی استان باید به گونهای باشد که تلاشگران ادارات امیدی برای پیشرفت درساختار اداری داشته باشند.
حسین مجیدی دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان هم دراین مراسم گفت:دستگاه قضایی استان بااجرای برنامههای تصمیم گیری، شفافیت وفرآیندها توانسته درسه سال متوالی درحوزه برنامه ریزی و ومعاونت راهبردی رتبه برتری کشوری رابه خوداختصاص دهد.
دراین مراسم همچنین آقایان عتباتی وعلی نژاد رؤسای قبلی و جدید دادگستری استان درزمینه عملکرد و برنامههای آینده، مطالبی بیان داشتند.