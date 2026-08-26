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رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به پیشرفت صنعت داروسازی و زیستفناوری کشور گفت: توانمندی امروز ایران در تولید داروهای پیشرفته، نتیجه تلاش مستمر استادان، پژوهشگران و متخصصانی است که طی سالها این دانش را توسعه دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پیرصالحی در مراسم بزرگداشت روز پزشک و داروساز با اشاره به نقش مؤثر جامعه پزشکی و داروسازی در تابآوری نظام سلامت کشور، گفت: در شرایط سخت، همه بخشهای نظام سلامت با تمام توان در میدان بودند تا کشور آسیب کمتری ببیند و مردم با رنج و مشکلات کمتری مواجه شوند.
وی با بیان اینکه در مقاطع دشوار، بیمارستانها، کارخانههای داروسازی و بخشهایی از زنجیره تأمین و ارائه خدمات سلامت نیز آسیب دیدند، افزود: با وجود همه این فشارها، خدمترسانی به مردم متوقف نشد و تولید، توزیع و ارائه خدمات در حوزه سلامت با تلاش شبانهروزی فعالان این عرصه ادامه یافت.
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با گرامیداشت یاد شهدای حوزه سلامت اظهار کرد: در این مسیر، تعدادی از همکاران ما در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شبکه توزیع، در حالی که مشغول خدمترسانی بودند، به شهادت رسیدند و یاد و خاطره همه این عزیزان را گرامی میداریم.
پیرصالحی تابآوری نظام سلامت کشور را حاصل تلاش جمعی فعالان این حوزه و نتیجه سالها آموزش، تجربه و انتقال دانش از سوی استادان و پیشکسوتان دانست و گفت: استادان ما در سالهای گذشته، دانش و تجربهای را به نسلهای مختلف منتقل کردند که امروز آثار آن را در میدان عمل و توان کشور برای عبور از شرایط سخت مشاهده میکنیم.
وی با اشاره به توانمندیهای صنعت داروسازی کشور افزود: امروز بخش عمده داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و در حوزه داروهای پیشرفته و زیستفناورانه نیز طی دو دهه اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشتهایم. شکلگیری و رشد صنعت زیستفناوری کشور موجب شده است که در تأمین بسیاری از داروهای پیشرفته، وابستگی کمتری داشته باشیم.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر این زیرساختها و توانمندیها در کشور ایجاد نشده بود، امروز در تأمین داروهای زیستفناورانه با مشکلات بسیار بیشتری مواجه میشدیم و برای تأمین این داروها ناچار بودیم هزینههای ارزی بسیار بیشتری پرداخت کنیم. این دستاورد، نتیجه تلاش سالها پژوهشگران، استادان، دانشگاهیان و فعالان صنعت دارو است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران در دانش پزشکی و داروسازی گفت: ایران همواره از جایگاه برجستهای در دانش پزشکی برخوردار بوده و نامهایی، چون محمد بن زکریای رازی و ابوعلی سینا، گواه روشنی بر این پیشینه ارزشمند هستند. امروز نیز باید با تکیه بر این سرمایه علمی و تاریخی و با استفاده از ظرفیت استادان، دانشگاهها و صنایع کشور، برای رسیدن به جایگاه واقعی ایران در حوزه پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی تلاش کنیم.
پیرصالحی تأکید کرد: دستیابی به جایگاه شایسته کشور در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کاملاً دستیافتنی است و با وجود ظرفیت علمی، نیروی انسانی متخصص، تجربه و توان تولیدی موجود، میتوان با همافزایی همه بخشها مسیر پیشرفت را با قدرت بیشتری ادامه داد.
مراسم بزرگداشت روز پزشک و داروساز، با حضور دکتر مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، جمعی از اساتید برجسته، اعضای هیئت علمی و مدیران حوزه سلامت کشور در مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو برگزار شد.