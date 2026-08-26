با اجرای طرح مهتاب در شهرستان فریدن، ۳ هزار و ۲۰۰ چراغ پرمصرف با چراغ‌های LED کم‌مصرف جایگزین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور برق شهرستان فریدن گفت: اجرای این طرح ماهانه ۶۰ هزار کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به همراه دارد.

بیژن مرتضایی پورافزود: در طرح مهتاب و تعدیل روشنایی معابر که با هدف مدیریت مصرف انرژی و بهینه سازی روشنایی در شهرستان فریدن به اجرا درآمد چراغ‌های ۱۵۰ وات با چراغ‌های ۶۰ و ۸۰ وات و همچنین چراغ‌های ۵۰ وات به چراغ‌های ۵۰ و ۲۰ وات تعویض شدند.

بیژن مرتضایی پور با اشاره به هزینه ۱۸۰ میلیارد ریالی برای طرح مهتاب و تعدیل روشنایی معابر فریدن افزود: در این طرح نیز ۲۵۰ دستگاه کنتور معیوب عادی و دیماندی و همچنین ۳۰۰ دستگاه کلید معیوب و نامتعارف بر روی شبکه به طور کامل تعویض شده‌اند.

سلمان طالبی رییس اداره بهره برداری امور برق شهرستان فریدن نیز گفت: با اجرای این طرح‌ها در هر ساعت ۲۰۰ کیلوات ساعت، در طول شبانه روز ۲ مگاوات و ماهانه ۶۰ هزار کیلوات ساعت معادل ۶۰ مگاوات در حوزه انرژی و مصرف برق صرفه جویی می‌شود.