حرکت شماری از قطارهای ورودی و خروجی تهران، از جمله در مسیر تهران–قم، به‌دنبال بروز نقص فنی در واگن‌های یک قطار اهواز با تأخیر و اختلال همراه شده است؛ مسافران از طولانی شدن زمان انتظار و کمبود برخی خدمات در زمان توقف خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی بروز نقص فنی در واگن‌های قطار اهواز، حرکت برخی قطارها در مسیرهای منتهی به تهران و نیز قطار تهران–قم در ابتدای مسیر با اختلال مواجه شده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، تعدادی از مسافران ساعت‌ها در انتظار ازسرگیری حرکت قطارها مانده‌اند. برخی مسافران همچنین از محدودیت دسترسی به آب، غذا و برق در زمان توقف طولانی قطارها خبر داده‌اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، جزئیات رسمی درباره علت دقیق اختلال، تعداد قطارهای درگیر و زمان بازگشت تردد ریلی به وضعیت عادی اعلام نشده است.

پیگیری‌های خبرگزاری صدا و سیما از مسئولان راه‌آهن برای دریافت توضیحات تکمیلی و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت مسافران ادامه دارد.