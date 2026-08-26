مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از ۶۴۸ هزار و ۹۸۰ مورد آزمون و آنالیز کیفی در حوزه آب شهری، روستایی و فاضلاب در یک سال گذشته خبر داد و گفت: پایش مستمر و کنترل کیفی منابع و شبکه‌های آب و فاضلاب، با هدف تأمین آب سالم و بهداشتی و حفاظت از سلامت شهروندان صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار، در تشریح عملکرد یک‌ساله مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب منتهی به هفته دولت اظهار داشت: در این مدت، در مجموع ۶۴۸ هزار و ۹۸۰ مورد آزمون و آنالیز کیفی در بخش‌های آب شهری، آب روستایی و فاضلاب صورت گرفته است.وی افزود: در حوزه آب شهری، ۲ هزار و ۱۳۹ آزمون میکروبی، ۴۴ هزار و ۲۰۸ آزمون کلرسنجی و ۴۴ هزار و ۲۱۲ آزمون کدورت‌سنجی اجرا شده که درصد مطلوبیت آزمون‌های میکروبی و کدورت‌سنجی ۱۰۰ درصد و مطلوبیت کلرسنجی ۹۹.۹ درصد بوده است و همچنین ۳۰۴ آنالیز شیمیایی و ۱۱۲ آنالیز فلزات سنگین در این بخش اجرا شده است.

علمدار ادامه داد: در حوزه آب روستایی نیز ۹ هزار و ۳۸۹ آزمون میکروبی، ۲۷۲ هزار و ۲۹۰ آزمون کلرسنجی و ۲۷۱ هزار و ۱۸۰ آزمون کدورت‌سنجی اجرا شده که به ترتیب دارای مطلوبیت ۱۰۰، ۹۹.۱ و ۱۰۰ درصد بوده‌اند و همچنین ۳۴۵ آنالیز شیمیایی و ۸۸ آنالیز فلزات سنگین در این حوزه اجرا شده است.مدیرعامل شرکت آبفا استان یزد با اشاره به پایش کیفیت فاضلاب گفت: در این حوزه نیز ۱۴۴ آزمون میکروبی با مطلوبیت ۹۸ درصد، یک هزار و ۴۲۵ آزمون کلرسنجی با مطلوبیت ۹۹ درصد و ۳ هزار و ۱۴۴ آزمون شیمیایی اجرا شده است.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار برنامه‌های کنترلی و پیشگیرانه در حوزه کیفیت آب، تصریح کرد: در یک سال گذشته برنامه ایمنی آب در پنج شهر و سه مجتمع روستایی اجرا و گواهینامه‌های مربوطه تمدید شده است که نقش مهمی در مدیریت نظام‌مند مخاطرات و ارتقای ضریب اطمینان کیفیت آب شرب دارد.علمدار از خرید و نصب چهار دستگاه کلرزن خورشیدی، راه‌اندازی شش سیستم پایشگر زیستی و بهسازی ساختمان آزمایشگاه خبر داد و افزود: برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه‌های گندزدایی نیز از محل اعتبارات عمرانی ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی همچنین گفت: در این مدت ۶۰۰ تن آب ژاول، ۶۰۰ تن نمک و ۱۶ تن پرکلرین به عنوان مواد گندزدا خریداری و در استان یزد توزیع شده که مجموع هزینه آن ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: کنترل مستمر کیفیت آب از مبدأ تا محل مصرف و پایش فرآیند تصفیه فاضلاب، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های آبفا در مسیر صیانت از سلامت عمومی و حفاظت از منابع آبی استان یزد است و این روند با بهره‌گیری از ظرفیت آزمایشگاه‌ها، تجهیزات تخصصی و توان کارشناسان مجموعه با جدیت ادامه دارد.