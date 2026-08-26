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رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا با گرامیداشت هفته دولت و دهه وقف، بر ضرورت توجه بیشتر مردم به بقاع متبرکه و احیای جایگاه معنوی امامزادگان این شهرستان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا با گرامیداشت هفته دولت و دهه وقف، بر ضرورت توجه بیشتر مردم به بقاع متبرکه و احیای جایگاه معنوی امامزادگان این شهرستان تأکید کرد.
حجتالاسلام اسماعیل مهری کارنامی با اشاره به برنامههای دهه وقف در این شهرستان گفت: غبارروبی گلزار شهدا و امامزادگان، سخنرانی و تبیین فرهنگ وقف در نماز جمعه، تشریح فعالیتهای اوقاف از طریق تبلیغات محیطی و برپایی ایستگاههای صلواتی از جمله برنامههای پیشبینیشده در این ایام است.
مهری کارنامی همچنین از ثبت دو وقف جدید در نکا خبر داد و افزود: امسال دو باب مغازه به مساحت مجموع حدود ۵۰ مترمربع و با ارزش تقریبی پنج میلیارد تومان توسط حاجآقا موسوی آبلویی در مسجد امام موسی کاظم(ع) با نیت خدمترسانی به زائران اربعین و زائران امام رضا(ع) وقف شده است.
وی ادامه داد: همچنین یک بانوی نیکاندیش، منزل مسکونی خود را با نیت انجام امور قرآنی وقف کرده است که این اقدام ارزشمند، نمونهای روشن از استمرار سنت حسنه وقف در جامعه است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا با تأکید بر نقش وقف در رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه خاطرنشان کرد: مردم فهیم و نیکاندیش نکا باید نسبت به موقوفات و بقاع متبرکه اهتمام بیشتری داشته باشند تا با حفظ و توسعه این سرمایههای معنوی، زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم شهرستان فراهم شود.
مهری کارنامی با اشاره به حمایتهای اوقاف از برنامههای مذهبی نیز گفت: در ایام محرم امسال، نزدیک به یک میلیارد تومان از محل موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی، از جمله موقوفه انوری، به هیئتهای مذهبی، روحانیون و مداحان شهرستان اختصاص یافت.