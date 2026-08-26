شهروندان حتی در مقام دوست و آشنا نیز از در اختیار گذاشتن رمز، اطلاعات کارت و سایر اطلاعات بانکی خودداری و حتی در هنگام خرید هم، خودشان رمز کارت را وارد کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان- طی یک مهمانی و نشست دوستانه، یکی از مهمانان کارت بانکی خود را به یکی از دوستان سپرد تا چند قلم کالا خریداری کند، اما این فرد فرصت طلب از اعتماد دوستش سو استفاده و شماره حساب و رمز کارت را به دو فرد کلاهبردار ارسال کرد و آنان نیز حدود ۴۰۰ میلیون تومان از حساب برداشت کردند.

با طرح شکایت صاحب کارت در کلانتری ۲۱ آزادگان شهر کرمان و بررسی دقیق مسیر‌های برداشت که با نظارت مستمر رئیس این کلانتری و استعلامات بانکی همراه بود هویت این نارفیق و آن دو دوست کلاهبردارش شناسایی و هر سه نفر دستگیر و روانه زندان شدند و با پیگیری‌های بعدی نیز، وجه برداشت‌شده به مالباخته بازگردانده شد.

اما شاید مهمترین درس این پرونده در کنار از دست رفتن ۴۰۰ میلیون تومان، هشدار مجدد نسبت به اعتماد‌هایی باشد که نباید بی‌حساب و کتاب خرج شوند.

در این رابطه با تأکید بر ضرورت مراقبت از اطلاعات بانکی توصیه می‌شود:شهروندان حتی در مقام دوست و آشنا نیز از در اختیار گذاشتن رمز، اطلاعات کارت و سایر اطلاعات بانکی خودداری و حتی در هنگام خرید هم، خودشان رمز کارت را وارد کنند.

همچنین بار‌ها توصیه شده با فعال سازی سامانه پیامکی از تراکنش‌های خود مطلع و در صورت مواجهه با هرگونه برداشت غیرمجاز، موضوع را ضمن اطلاع به پلیس به سرعت پیگیری کنیم تا با دقت عمل خود ما و پیجویی‌های تخصصی پلیس، فرآیند شناسایی متهمان و بازگرداندن وجوه کلاهبرداری شده عملیاتی شود.