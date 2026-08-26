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وزیر کشور گفت: در هفته دولت امسال حدود ۳۶ هزار پروژه در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مؤمنی وزیر کشور در بدو ورود به فرودگاه شهید کاوه بیرجند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در هفته دولت امسال حدود ۳۶ هزار پروژه در سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد، افزود: برای اجرای این پروژهها بیش از ۷۳۴ همت اعتبار اختصاص یافته که بخشی از این طرحها مربوط به خراسان جنوبی است.
وزیر کشور گفت: خراسان جنوبی در دو سال گذشته در شاخصهای اقتصادی و تجاری رتبههای برتر کشور را کسب کرده است.
وی، هدف از سفر به خراسان جنوبی را افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای مختلف، بررسی مسائل و مشکلات استان و پیگیری موضوعات مرتبط با توسعه منطقه عنوان کرد و افزود: در جریان این سفر، پروژههایی از جمله یکهزار و ۵۰۰ واحدی مسکن افتتاح خواهد شد و مسائل و موضوعات استان نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
وزیر کشور با اشاره به ظرفیتها و دستاوردهای خراسان جنوبی در حوزه اقتصادی و تجاری تصریح کرد: این استان طی دو سال گذشته در شاخصهای اقتصادی و تجاری، رتبههای بالایی در کشور به دست آورده است.
دکتر مؤمنی خاطرنشان کرد: جزئیات این موضوع و دیگر مسائل مرتبط با توسعه خراسان جنوبی در جلسه شورای اداری استان بهصورت مفصل مطرح و بررسی خواهد شد.
وزیر کشور همچنین با حضور در گلزار شهدای گمنام منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی به مقام شامخ شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.