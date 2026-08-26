به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: هفته دولت امسال تفاوت جدی با سال‌های گذشته دارد و تعداد شهدای دولت افزایش یافته است؛ تا سال گذشته علاوه بر شهیدان رجایی و باهنر، شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان را به‌عنوان شهدای دولت داشتیم، اما امسال شمار دیگری از شهدای دولت به این مجموعه اضافه شدند و عنوان امسال به «هفته دولتمردان شهید» تغییر کرده است.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی افزود: باتوجه‌به شرایط جنگی و تأکید رهبر انقلاب بر وحدت، مهم است که در ایام هفته وحدت، انسجام و اتحاد میان مردم و حاکمیت تقویت شود.

وی ادامه داد: تعداد شهدای کارمند از سال‌های نخست انقلاب تا دوران دفاع مقدس در استان، هزار نفر هستند و باتوجه ‌به بمباران‌هادر مقاطع مختلف در کشور و شهر اصفهان و افزایش تعداد شهدا، تعداد شهدای کارمند استان به‌روزرسانی شده و تعدادی به آمار یک هزار شهید اضافه خواهند شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان درباره ویژگی‌های دولت مردمی گفت: مردم زمانی احساس می‌کنند دولتمردان دغدغه آنان را دارند که مسئولان حرف مردم را بزنند و برای آسایش، رفاه و راحتی مردم، جهادی، شبانه‌روزی، دلسوزانه و سخت تلاش کنند.

ناجی با بیان اینکه وضعیت جنگ، وضعیتی غیرعادی و نامتعادل است و در این شرایط باید برای داشتن یک زندگی سخت‌تر و شرایط اقتصادی دشوارتر آمادگی داشته باشیم،

افزود: این جنگ، جنگی وجودی شده است و آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف نابودی ایران وارد این تقابل شدند، اتحاد امام و امت و اتحاد سه قوه برای مقابله با دشمن، تاکنون دشمن را ناکام گذاشته است و اکنون تمرکز دشمن بر اختلافات داخلی و جنگ روانی از طریق فضای رسانه‌ای و ایجاد انشقاق میان دولتمردان است.

وی ادامه داد: اعتماد به مسئولان به معنای مطالبه‌نکردن نیست؛ مطالبه مردم می‌تواند جهت‌هایی را روشن کند که شاید مورد غفلت قرار گرفته باشد، اما اجازه ندهند جنگ روانی دشمن فاصله‌ای میان مردم، حاکمیت و سران قوا ایجاد کند.

ناجی افزود: مراسم گرامیداشت هفته دولت و یادواره یک هزار شهید کارمند استان اصفهان، شنبه ۷ شهریورماه، از ساعت ۷ صبح در سالن خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.