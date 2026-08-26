پخش زنده
امروز: -
شطرنج بازان کیش در مسابقات شطرنج استاندارد ریتد گرامیداشت شهدای میناب به میزبانی ملایر، عناوین برتر را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بردیا جهانتیغی، شطرنجباز نوجوان کیش، با کسب ۷.۵ امتیاز از ۹ دور مسابقه، عنوان نایبقهرمانی این رقابتها را کسب کرد و ۱۶ واحد افزایش رتبه امتیازی بینالمللی را ثبت کرد.
بنیامین بازیان، شطرنج باز کیش، با ارائه بازیهای قابلتوجه رتبه امتیازی خود را به ۴۵.۶ افزایش داد.
این رقابتها با حضور ۷۳ شطرنجباز از سراسر کشور در سالن شهید بهشتی ملایر برگزار شد.