پخش زنده
امروز: -
آمار ۷۲ درصدی صلح و سازش، گلپایگان را در صدر حوزههای قضایی استان قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان، در ادامه بازدیدهای سرزده از حوزههای قضایی استان، با حضور در شهرستانهای گلپایگان و خوانسار، از نزدیک با روند ارائه خدمات قضایی آشنا شد و به بررسی کمبودها، نیازها و عملکرد این حوزهها پرداخت.
حجتالاسلام اسدالله جعفری در این بازدیدها که با هدف بررسی میدانی نحوه ارائه خدمات قضایی، استماع انتقادات و مطالبات مردمی و ارزیابی عملکرد شعب دادسرا، دادگاهها، شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح انجام شد، همراه با معاونان مربوطه، علاوه بر بررسی روند رسیدگی به پروندهها، بر رفع اشکالات احتمالی و شناسایی کمبودهای نیروی انسانی و فضای اداری تأکید کرد.
وی با اشاره به کمبودهای نیروی قضایی و اداری در این حوزهها در سال گذشته، بیان کرد: با توجه رئیس قوه قضائیه، در طول یک سال اخیر، تعداد نیروی قضایی و اداری مورد نیاز به این شهرستانها اختصاص یافته است و مراحل پایانی جذب آنها در حال تحقق است. همچنین طرح ساختمانی دادگستری گلپایگان که سال گذشته با مشکل اعتبار مواجه بود، با پیگیریهای انجامشده و تأمین اعتبار، در سفر رئیس قوه قضائیه به استان به بهرهبرداری رسید و تکمیل آن نیز از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه به موضوع صلحوسازش اشاره کرد و گفت: در شهرستان خوانسار، میزان صلحوسازش به ۴۰ درصد رسیده که در مقایسه با استاندارد تعیینشده و میانگین استانی، حدود ۴ درصد عقبتر است که با برنامهریزی دقیق و استفاده از ظرفیت دادگاههای صلح، این فاصله جبران خواهد شد. اما در شهرستان گلپایگان، با کسب رتبه برتر استان با ۷۲ درصد صلحوسازش، عملکرد بسیار مطلوبی ثبت شده است که شایسته تشکرو قدردانی از همه دستاندرکاران است.
وی با تأکید بر اهمیت کاهش اطاله دادرسی، تاکید کرد: خوشبختانه در شهرستانهای گلپایگان و خوانسار، پروندههای چندین ساله وجود ندارد، اما برنامهریزی برای کاهش هرچه بیشتر زمان رسیدگی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در راستای سیاستهای سند تحول قضایی و تأکیدات رهبر شهید و رئیس قوه قضائیه، کاهش مجازات حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی بهطور جدی دنبال میشود.
حجتالاسلام جعفری با اشاره به طرح ابتکاری دادگستری استان اصفهان در زمینه غربالگری محکومان هر فصل که با نام طرح شهید رئیسی شناخته میشود، افزود: محکومانی که دارای سوابق متعدد، جرایم خشن یا شاکی خصوصی نباشند، در قالب این طرح بررسی شده و از تخفیفات و نهادهای ارفاقی بهرهمند میشوند. تاکنون در هر دوره، تعداد زیادی از مشمولین از این ظرفیت استفاده کردهاند که تأثیر چشمگیری در کاهش جمعیت کیفری زندانها داشته است. بیش از ۲۰ شاخص در سند تحول برای این حوزه تعریف شده و کارگروه ماده ۲۷ نیز با جدیت در حال پیگیری است.