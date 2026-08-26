به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این روز ۳۲۴ هزار و ۸۴۸ تن محصول شامل ۱۳۵ هزار و ۱۰۰ تن سیمان، ۶۵ هزار تن سنگ آهن، ۵۰ هزار تن کلینکر، ۳۸ هزار و ۷۹۹ تن قیر، ۳۱ هزار تن گوگرد، ۴ هزار و ۱۹۰ تن مس، ۶۳۷ تن مواد شیمیایی، ۱۰۰ تن مولیبدن و ۲۲ تن عایق رطوبتی در تالار صادراتی کیش عرضه می شود.

تالار صنعتی میزبان عرضه ۱۳۱ هزار و ۶۶۵ تن محصول است. ۱۳۰ هزار و ۹۲۰ تن محصولات فولادی و ۷۴۵ تن مس روی میز فروش می رود.

همچنین در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی ۳۹ هزار و ۳۱۹ تن محصول شامل ۲۸ هزار و ۹۰۳ تن مواد شیمیایی، ۸ هزار و ۵۰۰ تن قیر و یک هزار و ۹۱۶ تن مواد پلیمری روی تابلو می رود.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۶۱ هزار و ۱۹۶ تن محصول است.