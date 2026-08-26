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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظتشده جاجرود خبر داد و تأکید کرد این عملیات پیش از اقدام به شکار و در جریان گشت شبانه محیطبانان پاسگاه ضامن آهو صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی میرزاکریمی گفت: شب گذشته محیطبانان پاسگاه محیطبانی ضامن آهو دماوند هنگام گشت و کنترل شبانه در خط مرزی منطقه شکار ممنوع کوه سفید و منطقه حفاظتشده جاجرود متوجه ورود دو شکارچی غیرمجاز به منطقه شدند.
وی افزود: محیطبانان بلافاصله برای جلوگیری از وقوع تخلف وارد عمل شدند و پس از تعقیب و گریز و صدور اخطارهای لازم، با شلیک تیر هوایی موفق شدند حدود ساعت ۳ بامداد این دو نفر را پیش از اقدام به شکار متوقف کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند تصریح کرد: از متهمان یک قبضه سلاح شکاری و سایر ادوات مرتبط کشف و توقیف شد و با تشکیل پرونده، موضوع برای طی مراحل قانونی در دست پیگیری قرار گرفت.
میرزاکریمی با اشاره به فعالیت شبانهروزی پاسگاههای محیطبانی شهرستان گفت: گشت و پایش مستمر مناطق با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفات شکار و صید ادامه دارد و محیطبانان حفاظت از زیستگاهها و حیاتوحش شهرستان را بهطور مستمر دنبال میکنند.
وی در پایان از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده تخلفات زیستمحیطی، گزارشهای خود را به شماره پیامکی ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ ارسال کنند.