به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی، از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رشته ترای اتلون در بخش بانوان به میزبانی شهر ارومیه خبر داد و اظهار داشت: «این رویداد ملی با حضور چشمگیر ۲۵۰ ورزشکار از ۲۳ استان کشور در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و امید، در مجموعه ورزشی تختی ارومیه در حال برگزاری است. استقبال بی‌نظیر بانوان ورزشکار از سراسر کشور، نشان از جایگاه ویژه ترای اتلون و ظرفیت بالای میزبانی استان ما دارد.

تریفه پیامی ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی‌های انجام‌شده و همکاری هیئت ورزش‌های سه‌گانه، زیرساخت‌های مناسب برای رقابتی پویا و ایمن فراهم شده و شاهد رقابت‌های فشرده و سطح بالایی در بخش‌های شنا، دوچرخه‌سواری و دوومیدانی هستیم. این میزبانی افتخاری برای ورزش بانوان آذربایجان غربی است و امیدواریم با تداوم چنین رویدادهایی، گامی مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی و همگانی بانوان برداریم.»

وی در پایان با تقدیر از هیئت‌های استانی و عوامل برگزاری، بر آمادگی استان برای میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی آینده تأکید کرد.

ترای‌اتلون (Triathlon) یکی از کامل‌ترین و جذاب‌ترین رشته‌های ورزشی است که سه رشته شنا، دوچرخه‌سواری و دویدن را در قالب یک مسابقه پیوسته با یکدیگر ترکیب می‌کند. این ورزش علاوه بر سنجش توانایی جسمانی، نیازمند برنامه‌ریزی، مدیریت انرژی، تمرکز ذهنی و آمادگی روانی است.