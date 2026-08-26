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مسابقات انتخابی تیم ملی رشته سه گانه(ترای اتلون) بانوان کشور با رقابت ۲۵۰ ورزشکار در سه رده سنی در ارومیه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی، از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رشته ترای اتلون در بخش بانوان به میزبانی شهر ارومیه خبر داد و اظهار داشت: «این رویداد ملی با حضور چشمگیر ۲۵۰ ورزشکار از ۲۳ استان کشور در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و امید، در مجموعه ورزشی تختی ارومیه در حال برگزاری است. استقبال بینظیر بانوان ورزشکار از سراسر کشور، نشان از جایگاه ویژه ترای اتلون و ظرفیت بالای میزبانی استان ما دارد.
تریفه پیامی ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگیهای انجامشده و همکاری هیئت ورزشهای سهگانه، زیرساختهای مناسب برای رقابتی پویا و ایمن فراهم شده و شاهد رقابتهای فشرده و سطح بالایی در بخشهای شنا، دوچرخهسواری و دوومیدانی هستیم. این میزبانی افتخاری برای ورزش بانوان آذربایجان غربی است و امیدواریم با تداوم چنین رویدادهایی، گامی مؤثر در توسعه ورزش قهرمانی و همگانی بانوان برداریم.»
وی در پایان با تقدیر از هیئتهای استانی و عوامل برگزاری، بر آمادگی استان برای میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی آینده تأکید کرد.
ترایاتلون (Triathlon) یکی از کاملترین و جذابترین رشتههای ورزشی است که سه رشته شنا، دوچرخهسواری و دویدن را در قالب یک مسابقه پیوسته با یکدیگر ترکیب میکند. این ورزش علاوه بر سنجش توانایی جسمانی، نیازمند برنامهریزی، مدیریت انرژی، تمرکز ذهنی و آمادگی روانی است.