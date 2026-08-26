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مربیان ۱۵ استان کشور در دوره جستوجو و نجات در سیلاب به میزبانی سامان استان چهارمحال و بختیاری توانمندیهای تخصصی خود را ارتقا میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: دوره بازآموزی کشوری مربیان جستوجو و نجات در سیلاب با حضور با هدف ارتقای توانمندیهای تخصصی، تبادل تجربیات و افزایش آمادگی برای اجرای عملیات نجات در حوادث سیلابی در حال برگزاری است.
طاهری افزود: این دوره از امروز به مدت شش روز و در قالب دو دوره سهروزه، به میزبانی چهارمحال و بختیاری در شهرستان سامان در حال برگزاری است.