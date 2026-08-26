به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: در قالب طرح کارآفرین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، مهارت‌آموزان و افراد توانمند در تولید، محصولات خود را در سکوی کارآفرین معرفی کرده و با استفاده از مراکز دائمی فروش، محصولات خود را در بازار عرضه می‌کنند.

فریده روشن افزود: استان اصفهان در تحقق این طرح رتبه نخست کشور را کسب کرده و خانه روغنی برای عرضه محصولات مهارت‌آموختگان انتخاب شده است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت هنرمندان صنایع دستی و آموزش آنان، طرح کارآفرین به فعالیت و فروش این دسته از مهارت‌آموزان رونق خواهد داد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای‌ استان گفت: مهارت‌آموزی جزء مهم‌ترین نیازهای جامعه امروز برای عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، هنری و صنعتی است تا به رشد و توسعه برسیم.

روشن بر ضرورت توسعه مراکز فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: طرح مدیریت هیئت‌امنایی مراکز فنی و حرفه‌ای دولتی برای توسعه فعالیت‌های این مراکز و فعال سازی آن اجرا می شود.

وی ادامه داد: با توجه به نداشتن امکان جذب نیرو در مراکز استان و بازنشستگی کارکنان قبلی، طرح هیئت‌امنایی موجب مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی و صنعتی برای فعال سازی کارگاه‌ها و آموزش مهارت‌ها شده است و این مشارکت اجتماعی در بروزرسانی تجهیزات کارگاه‌ها و تداوم آموزش‌ها موثر است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان گفت:توسعه اقتصادی این استان همچنان به تربیت نیروی ماهر نیاز دارد و نباید این موضوع مهم، معطوف به دوران جوانی و بزرگسالی باشد بلکه باید از سنین کودکی و در مدارس به آن پرداخت.

روشن با بیان اینکه مهارت‌آموزی همراه با تحصیل در ارتباط بین مراکز فنی و حرفه‌ای با مراکز آموزشی رقم می‌خورد، افزود: ۵۴ مرکز دولتی و سه هزار و ۵۰۰ مرکز خصوصی در استان اصفهان فعالیت دارند و سال گذشته حدود ۷۳ هزار نفر از خدمات آن استفاده کردند.

وی با بیان اینکه آموزش ها متناسب با ظرفیت هر منطقه ارائه می‌شود، ادامه داد: این مهارت‌آموزی فرصت حضور در عرصه کار و اشتغال را فراهم می‌کند و صنایع دستی از جمله ظرفیت‌های فعال اقتصادی در استان اصفهان است که مهارت‌آموزان علاوه‌بر کسب مهارت و ایجاد اشتغال، فرصت‌های هنری را توسعه می‌دهند و مانع فراموشی آن می‌شوند.