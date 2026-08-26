در صد و هفتاد و هشتمین شب از تجمعات مردمی در استان فارس، اقشار مختلف مردم با حضور در خیابان‌ها، ضمن اعلام حمایت از کشور، نظام و نیروهای مسلح، سیاست‌های خصمانه و تهدیدهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا را علیه مردم ایران محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در صدو هفتاد و هشتمین شب از تجمعات مردمی در استان فارس، اقشار مختلف مردم با حضور در خیابان‌ها، ضمن اعلام حمایت از کشور، نظام و نیروهای مسلح، سیاست‌های خصمانه و تهدیدهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا را علیه مردم ایران محکوم کردند.