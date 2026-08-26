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سپهر اعتمادپور، ملیپوش کشورمان در مسابقات اسکواش ۱۲ هزار دلاری بنگلادش، با پیروزی مقابل حریفی از ژاپن، به مرحله یک هشتم صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سپهر اعتمادپور در رقابتهای اسکواش ۱۲ هزار دلاری بنگلادش امروز در یک دیدار حساس و نفسگیر مقابل حریف قدرتمندی از ژاپن به میدان رفت و پس از ۶۵ دقیقه رقابت، با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید.
ملیپوش ایران در این مسابقه گیم نخست را با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ به سود خود به پایان رساند، در گیم دوم ۱۱ بر ۳ شکست خورد و در گیم سوم با نتیجه نزدیک ۱۳ بر ۱۱ به پیروزی رسید. اعتمادپور در گیم چهارم بار دیگر ۱۱ بر ۳ مغلوب حریف شد، اما در گیم سرنوشتساز پنجم با برتری ۱۱ بر ۶ کار را تمام کرد و جواز حضور در مرحله بعد را به دست آورد.
ملیپوش اسکواش ایران با این پیروزی ارزشمند مقابل بازیکن رده ۱۱۵ جهان، یک گام دیگر به مراحل پایانی مسابقات ۱۲ هزار دلاری بنگلادش نزدیک شد.
اعتمادپور فردا در ادامه مسیر خود به مصاف نماینده مصر خواهد رفت. این دیدار از ساعت ۱۹:۱۵ به وقت بنگلادش (۱۶:۴۵ به وقت ایران) برگزار میشود.