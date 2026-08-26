پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی هفدهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان پسر کشور گفت: دهکده فرهنگی المپیاد با مجموعهای متنوع از برنامههای فرهنگی و هنری آغاز به کار کرده و تلاش شده است در کنار فضای رقابتی مسابقات، محیطی بانشاط و صمیمی برای دانشجویان فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون فرهنگی هفدهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان پسر کشور از آغاز به کار دهکده فرهنگی المپیاد با مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی و نشاطآفرین خبر داد و گفت: این برنامهها با هدف ایجاد فضایی صمیمی برای تعامل، دوستی و تجربه مشترک دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور در کنار رقابتهای ورزشی برگزار میشود.
دکتر برادران افزود: دهکده فرهنگی المپیاد با مجموعهای متنوع از برنامههای فرهنگی و هنری آغاز به کار کرده و تلاش شده است در کنار فضای رقابتی مسابقات، محیطی بانشاط و صمیمی برای دانشجویان فراهم شود.
وی با اشاره به برگزاری برنامه چهارسوی رفاقت افزود: این برنامه با محوریت ایجاد محفل گفتوگو و تعامل میان دانشجویان برگزار شد و تلاش شد موضوعات اجتماعی و کاربردی با زبان و قالبی متفاوت برای مخاطبان مطرح شود.
دکتر برادران ادامه داد: در یکی از برنامههای «چهارسوی رفاقت»، موضوع اشتغال با حضور سرکار خانم کردی، مشاور دانشگاه، مطرح شد و در کنار بخشهای علمی و محتوایی، از ظرفیت طنز و هنر نیز برای ایجاد فضای صمیمیتر استفاده شد.
وی افزود: در این برنامه، مسعود تفضلیمقدم، هنرمند شهرستان شاهرود و استندآپ کمدین با شخصیت «کل رحمت»، اجرای طنز داشت و تلاش شد موضوع اشتغال از فضای صرفاً رسمی و سنگین خارج شود و در قالبی ترکیبی از محتوای علمی، طنز، هنر و گفتوگوی دوستانه برای دانشجویان ارائه شود. همچنین گروه شاهوار نیز در ادامه این برنامه به اجرای هنری پرداخت.
برپایی نمایشگاه ۲۵ غرفهای صنایع دستی و سوغات شاهرود
معاون فرهنگی المپیاد با اشاره به بخش نمایشگاهی دهکده فرهنگی گفت: نمایشگاه هنرهای دستی و محصولات بومی شاهرود نیز با حضور ۲۵ غرفه برپا شده است که در آن مجموعهای از صنایع دستی، سوغات و محصولات هنری و دستساز به نمایش گذاشته شده است.
وی ادامه داد: خانه خلاق، کارگاه پروانه و هنرمندان و فعالان صنایع دستی شاهرود در این نمایشگاه حضور دارند و محصولاتی همچون آثار سنگی، سفال و سرامیک، دستبافتهای منطقه، محصولات چرمی، صنایع دستی دانشجویان و سوغات شاهرود از جمله نقل و نبات در این غرفهها عرضه شده است.
دکتر برادران خاطرنشان کرد: در جریان برگزاری این نمایشگاه، دکتر ایزدیفرد، رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود و دکتر قربانی از غرفهها بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیتهای این بخش قرار گرفتند.
از بازیهای گروهی تا چالشهای علمی و فکری
وی همچنین از پیشبینی بخشهای تفریحی و تعاملی در دهکده فرهنگی خبر داد و گفت: برای ایجاد نشاط و مشارکت بیشتر دانشجویان، برنامههایی همچون فوتبالدستی، بازیهای PS و چالشهای فکری و علمی با همکاری و همفکری انجمنهای علمی طراحی و اجرا شده است.
دکتر برادران افزود: در یکی از برنامههای شب گذشته، رقابتهای بازی PS تا ساعت ۲۴ ادامه داشت و ۶ تیم در این رقابتها حضور پیدا کردند.
برنامههای فرهنگی در فاصله مسابقات ورزشی
معاون فرهنگی المپیاد با اشاره به حضور مجری در جریان رقابتهای ورزشی گفت: کوروش جعفری نیز در جریان برگزاری مسابقات و در زمانهای استراحت بین ستها و رقابتها، اجرای برنامههای فرهنگی و سرگرمی را بر عهده دارد.
وی افزود: این برنامهها با محوریت وحدت و انسجام ملی و تکریم همه تیمها و قومیتها طراحی شده و در کنار آن، مسابقات و برنامههای فان از جمله مسابقه لهجهها نیز برای ایجاد فضای شاد و تعاملی میان دانشجویان اجرا میشود.
گنجینه پهلوان؛ روایت روزانه فرهنگ پهلوانی
دکتر برادران همچنین به اجرای محتوای روزانه «گنجینه پهلوان» از ابتدای برگزاری المپیاد اشاره کرد و گفت: این برنامه با هدف توجه همزمان به ابعاد فرهنگی و اخلاقی ورزش، بهصورت روزانه اجرا میشود.
وی افزود: بسته محتوایی «گنجینه پهلوان» شامل آیه روز، چالش روز، پیام روز، مأموریت پهلوانی امروز و روایت پهلوانی است که در طول روزهای برگزاری المپیاد در اختیار دانشجویان قرار میگیرد.
معاون فرهنگی هفدهمین المپیاد در پایان تأکید کرد: تلاش مجموعه فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود این است که دهکده فرهنگی به فضایی برای رفاقت، تعامل، نشاط، آشنایی با فرهنگهای مختلف و تجربهای ماندگار در کنار رقابتهای ورزشی تبدیل شود و دانشجویان شرکتکننده، علاوه بر خاطرات ورزشی، خاطرات فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی از حضور در شاهرود با خود به همراه ببرند.