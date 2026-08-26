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طبق تفاهم نامهای بین بنیاد مسکن و بهزیستی استان، سهم تامین مسکن مددجویان در این تفاهم نامه ۳۰۰ واحد تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، جلسه هماهنگی اجرای تفاهمنامه مشترک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بهزیستی با محوریت تأمین ۸۰۰۰ واحد مسکونی برای متقاضیان زیر پوشش بهزیستی در شهرها و روستاها برگزار شد.
بنا بر این گزارش، سهم استان اصفهان از این تفاهمنامه ۳۰۰ واحد است که تاکنون حدود ۱۰۰ متقاضی دارای شرایط شناسایی شدهاند و قرار است شناسایی دیگر متقاضیان تا پایان سال با همکاری دستگاههای مربوط تکمیل شود.
مهدی صدر، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای خانوارهای زیر پوشش گفت: هدف این تفاهمنامه تنها احداث یک واحد مسکونی نیست، بلکه ایجاد امنیت و آرامش برای خانوادههایی است که بیش از دیگران به حمایت نیاز دارند؛ از اینرو باید فرآیند شناسایی، معرفی و پیگیری متقاضیان با سرعت و دقت بیشتری اجرا شود.