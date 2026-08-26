بیش از ۶۲ هکتار زمین به طرح جامع شهری شهرستان آران و بیدگل افزوده شد.

افزوده شدن بیش از ۶۲ هکتار زمین به محدوده شهری آران و بیدگل

افزوده شدن بیش از ۶۲ هکتار زمین به محدوده شهری آران و بیدگل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در نشست شورای اداری شهرستان آران و بیدگل گفت: از مجموع هزار و ۵۰۰ نفر واجد شرایط، تاکنون هزار واحد مسکونی واگذار و مقدمات اجرای واحد‌های باقی‌مانده نیز در دست اجرا است.

علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه تأمین زمین دولتی فرآیندی دشوار و پیچیده است، افزود: با وجود این محدودیت‌ها، تلاش می‌شود با تأمین زمین مورد نیاز، روند تکمیل واحد‌های باقی‌مانده نیز با جدیت دنبال شود