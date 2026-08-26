به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت: در پی دیرافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع چند فقره سرقت مسلحانه از منازل شهروندان دزفولی توسط افرادی که خود را مامور معرفی می‌کردند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی شهرستان دزفول قرار گرفت.

مسلم کرم الهی ادامه داد: پس از انجام اقدامات فنی، صدور دستورات قضایی لازم و تحقیقات تخصصی توسط شعبه بازپرسی شهرستان دزفول، هویت متهمان و محل مخفیگاه آنها شناسایی شد.

وی بیان کرد: محل اختفای متهمان را خارج از حوزه قضایی استان خوزستان اعلام کرد و گفت: پس از هماهنگی با دادستانی حوزه قضایی مربوطه، عملیات شناسایی و دستگیری این سارقان مسلح انجام شد و طی مراحل قانونی به شهرستان دزفول منتقل شدند.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده و انجام اقدامات قضایی، به زندان معرفی شدند، تاکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب سلب امنیت شهروندان شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.