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جشن بزرگ هفته وحدت در عنبران برگزار شد. در این مراسم که با حضور اهالی شیعه و سنی ترتیب یافته بود شرکت کنندگان بر وحدت بیش از پیش مردم تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل جشن وحدت با حضور آیتالله سیدحسن عاملی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه اردبیل، در فرهنگسرای عنبران برگزار شد.
در این مراسم آیت الله عاملی با تبریک گفتن سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) آن حضرت را پیامبر عقلانیت عنوان کرد و رجوع همگان به سیره عملی آن حضرت را بهترین سند و عامل وحدت در بین مسلمانان جهان دانست.