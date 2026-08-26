به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل جشن وحدت با حضور آیت‌الله سیدحسن عاملی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، در فرهنگسرای عنبران برگزار شد.

در این مراسم آیت الله عاملی با تبریک گفتن سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) آن حضرت را پیامبر عقلانیت عنوان کرد و رجوع همگان به سیره عملی آن حضرت را بهترین سند و عامل وحدت در بین مسلمانان جهان دانست.