به گزارش خبرگزاری صداوسیما کهگیلویه و بویراحمد مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان گفت: چهارمین جایگاه عرضه سوخت در شهرستان دنا با هزینه ۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

سالار خشایی ادامه داد: با بهره‌برداری از جایگاه عرضه سوخت بخش پاتاوه برای ۱۱ نفر به صورت مستقیم شغل پایدار ایجاد شد.

عباس رسولی فرماندار شهرستان دنا هم در آیین بهره‌برداری از این طرح خدماتی گفت: مسیر پاتاوه به یاسوج یکی از جاده‌های پرتردد کهگیلویه و بویراحمد است و ازدحام تردد در این مسیر ضرورت استقرار یک جایگاه عرضه سوخت در آنرا دو چندان کرده بود.

اعظم دوست سرمایه‌گذار بخش خصوصی این جایگاه هم گفت: در صورت همکاری دولت برای گسترش این جایگاه، اشتغال زایی بیشتری در این منطقه برنامه ریزی شده است.