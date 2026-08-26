آیین اختتامیه چهارمین همایش نخبگانی «عالِم تمدن‌ساز» با حضور جمعی از علما، ائمه جمعه شیعه و اهل سنت، استادان حوزه و دانشگاه و جمعی از فعالان فرهنگی و مسئولان در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با آغاز هفته وحدت و در فضایی سرشار از همدلی و انسجام اسلامی، آیین اختتامیه چهارمین همایش نخبگانی «عالِم تمدن‌ساز» با حضور جمعی از علما، ائمه جمعه شیعه و اهل سنت، استادان حوزه و دانشگاه، فرهیختگان، فعالان فرهنگی و مسئولان ملی و استانی در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.

یکی از بخش‌های شاخص مراسم اختتامیه، تجلیل از خانواده‌های شهدای شیعه و سنی جنگ تحمیلی رمضان در آذربایجان‌غربی بود؛ اقدامی که نمادی روشن از وحدت و همدلی مردم استان و ایستادگی مشترک آنان در دفاع از عزت، امنیت و آرمان‌های ایران اسلامی به شمار می‌رود.

چهارمین همایش «عالِم تمدن‌ساز» با حضور مقامات ملی، استانی و بین‌المللی در کنار علما و نخبگان شیعه و اهل سنت، جلوه‌ای ماندگار از وحدت امت اسلامی را در مصلای بزرگ ارومیه رقم زد؛ وحدتی که آذربایجان‌غربی آن را نه در شعار، بلکه در تاریخ، فرهنگ و حماسه‌های ماندگار مردم خود به اثبات رسانده است.