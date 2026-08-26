به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ «شهرام عسکریان» با گرامی‌داشت مقام حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک اظهار داشت: بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار در پشتیبانی از اقتدار دفاعی، آمادگی عملیاتی و تأمین امنیت پایدار در مناطق عملیاتی و مرزی کشور به شمار می‌رود.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه افزود: روحیه جهادی، تعهد انقلابی، تخصص و آمادگی شبانه‌روزی رزمندگان نظام سلامت، مهم‌ترین پشتوانه پیشرفت و بالندگی بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه است؛ مجموعه‌ای که همواره در کنار رزمندگان و مردم، به‌ویژه در مناطق دوردست، سخت‌گذر، محروم و خطرخیز حضور مؤثر داشته است.

وی با اشاره به کارنامه گروه‌های پزشکی جهادی نیروی زمینی سپاه، تصریح کرد: حضور فعال و مسئولانه کادر درمانی نیرو در مأموریت‌های مختلف، از جمله عملیات رمضان، تأمین سلامت رزمندگان در سواحل، جزایر و دیگر نقاط حساس کشور، نقشی تعیین‌کننده در حفظ پایداری توان رزم و تداوم آمادگی عملیاتی داشته است.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: رزمندگان حوزه بهداری رزمی با تکیه بر دانش تخصصی، تجربه میدانی و روحیه ایثار و خدمت، ارائه خدمات درمانی باکیفیت، سریع و به‌هنگام به رزمندگان و خانواده‌های نیرو‌های مسلح را وظیفه‌ای الهی، انسانی و جهادی می‌دانند.

وی با بیان اینکه معاونت بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه تاکنون ۲۸۲ بیمارستان سیار فوق‌تخصصی را در مأموریت‌ها و مناسبت‌های مختلف راه‌اندازی کرده است، گفت: این بیمارستان‌ها در مناطق عملیاتی، مرزی، محروم و کمتر برخوردار کشور برپا شده و خدمات تخصصی درمانی رایگان را در اختیار مردم و رزمندگان قرار داده‌اند.

سرهنگ عسکریان ادامه داد: بخش مهمی از این بیمارستان‌های سیار و مأموریت‌های درمانی، در ایام اربعین حسینی، دهه پایانی ماه صفر، مراسم تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید و نیز در حاشیه رزمایش‌های بزرگ نیروی زمینی سپاه مستقر شده‌اند که نشان‌دهنده آمادگی و ظرفیت بالای بهداری رزمی در پاسخ‌گویی به نیاز‌های درمانی در شرایط مختلف است.

وی تأکید کرد: نیروی زمینی سپاه با برخورداری از بیشترین مراکز درمانی در مجموعه سپاه پاسداران، توسعه ظرفیت‌های بهداری رزمی، تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای تجهیزات و افزایش آمادگی‌های تخصصی پزشکی را در کنار مأموریت‌های دفاعی و امنیتی، به‌عنوان یک اولویت راهبردی دنبال می‌کند.

معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در پایان از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های فرمانده نیروی زمینی سپاه و سایر ارکان نیرو در تقویت زیرساخت‌ها، تجهیزات و توان تخصصی بهداری رزمی قدردانی کرد و گفت: این حمایت‌ها، دلگرمی مضاعفی برای رزمندگان حوزه سلامت در سنگر تأمین بهداشت و سلامت مدافعان امنیت کشور است.