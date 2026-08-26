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رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری از تخریب حدود ۹۰۰ مورد ساختوساز غیرمجاز از ابتدای سال جاری خبر داد و تأکید کرد روند شناسایی و آزادسازی اراضی با هماهنگی دستگاه قضایی و انتظامی با جدیت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید نادری رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۹۰۰ مورد تخریب ساختوساز غیرمجاز در بخشهای مختلف شهرستان ری انجام شده که این اقدامات با وجود شرایط جنگی و در راستای صیانت از اراضی کشاورزی ادامه داشته است.
وی افزود: در روزهای اخیر حدود ۲۸ مورد تخریب سولههای بزرگ ساختهشده در روستای طالبآباد انجام شد و در مجموع تاکنون نزدیک به هزار مورد ساختوساز غیرمجاز در شهرستان شناسایی شده است.
نادری افزود: بخشهای خاوران، قلعهنو و فشافویه از جمله مناطقی هستند که تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در آنها انجام شده و در یکی از موارد نیز بیش از ۵۰ هکتار از اراضی آزادسازی شده است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی برای ساختوساز غیرمجاز، بیان کرد: ادامه تخریبها در چند روستای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد و این اقدامات با حمایت فرمانداری، هماهنگی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی و شهرداری تهران انجام میشود.
وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اقدام میکند، گفت: در محدوده قانونی شهرها و روستاها، مسئولیت اصلی برخورد با ساختوساز و حفظ فضای سبز و درختان بر عهده شهرداریهاست و جهاد کشاورزی تنها در موارد قانونی از جمله استعلامهای مربوط به تشخیص باغ و اراضی کشاورزی ورود میکند.
نادری تأکید کرد: جهاد کشاورزی شناسایی ساختوسازهای غیرمجاز را با جدیت دنبال میکند و موارد شناساییشده برای طی مراحل قانونی و اجرای تخریب در دستور کار قرار دارند.