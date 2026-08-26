به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: این شرکت با تکیه بر دانش متخصصان داخلی و رویکرد جهادی، مجموعه‌ای از ۳۱۳ طرح را در سراسر شهرستان‌های استان اجرا کرده و همزمان با هفته دولت به بهره برداری رساند.

مهرداد دادخواه افزود: این حجم از اقدامات، نشان‌دهنده عزم راسخ مجموعه صنعت برق برای تقویت زیرساخت‌های پایدار و ارتقای رفاه شهروندان اصفهان است.

وی این دستاورد را مصداق بارز دولت پای کار مردم و روایت دفاع و سازندگی در عرصه خدمت‌رسانی به شهروندان برشمرد و ادامه داد:این طرح‌ها که با سرمایه‌گذاری ۲۴۸۷ میلیارد تومانی محقق شده‌اند، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های حیاتی را در بر می‌گیرند؛ از توسعه فیدر‌های فشار متوسط برای پایداری برق مشترکان و تأمین برق متقاضیان جدید گرفته تا اجرای طرح‌های هوشمندسازی، مدیریت بار و کنترل‌پذیری شبکه که یه طرو مستقیم در افزایش پایداری تأثیرگذار است.

دادخواه با تأکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های روز گفت:بخشی از اعتبارات این طرح‌ها به نوسازی شبکه و کاهش تلفات انرژی اختصاص یافته که شامل بهینه‌سازی و اصلاح ساختار شبکه‌های فشار ضعیف با تبدیل به کابل خودنگهدار و اجرای طرح‌های عظیم توسعه و تبدیل چراغ‌های معابر به LED بوده است، همچنین در راستای بهره‌مندی از انرژی‌های پاک، اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۲ مگاوات و زیر ساخت‌های نوین فیبر نوری، گام بلندی در مسیر هوشمند سازی و امنیت شبکخ توزیع شمرده می‌شود.

وی با اشاره به شعار هفته دولت باعنوان دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی گفت: همکاران در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با روحیه بسیجی و در سنگر سازندگی، شبانه‌روز برای رفع حریم، پیشگیری از حوادث و تقویت زیرساخت‌های توزیع تلاش می‌کنند و هدف نهایی ما، عبور ایمن و مطمئن از نیاز‌های شبکه و ارائه خدمات باکیفیت به مردم شریف اصفهان است.