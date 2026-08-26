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همزمان با هفته دولت، ۳۱۳ طرح طرح برق رسانی با بیش از ۲۴۸۷ میلیارد تومان هزینه در شهرستان اصفهان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: این شرکت با تکیه بر دانش متخصصان داخلی و رویکرد جهادی، مجموعهای از ۳۱۳ طرح را در سراسر شهرستانهای استان اجرا کرده و همزمان با هفته دولت به بهره برداری رساند.
مهرداد دادخواه افزود: این حجم از اقدامات، نشاندهنده عزم راسخ مجموعه صنعت برق برای تقویت زیرساختهای پایدار و ارتقای رفاه شهروندان اصفهان است.
وی این دستاورد را مصداق بارز دولت پای کار مردم و روایت دفاع و سازندگی در عرصه خدمترسانی به شهروندان برشمرد و ادامه داد:این طرحها که با سرمایهگذاری ۲۴۸۷ میلیارد تومانی محقق شدهاند، طیف گستردهای از فعالیتهای حیاتی را در بر میگیرند؛ از توسعه فیدرهای فشار متوسط برای پایداری برق مشترکان و تأمین برق متقاضیان جدید گرفته تا اجرای طرحهای هوشمندسازی، مدیریت بار و کنترلپذیری شبکه که یه طرو مستقیم در افزایش پایداری تأثیرگذار است.
دادخواه با تأکید بر بهرهگیری از فناوریهای روز گفت:بخشی از اعتبارات این طرحها به نوسازی شبکه و کاهش تلفات انرژی اختصاص یافته که شامل بهینهسازی و اصلاح ساختار شبکههای فشار ضعیف با تبدیل به کابل خودنگهدار و اجرای طرحهای عظیم توسعه و تبدیل چراغهای معابر به LED بوده است، همچنین در راستای بهرهمندی از انرژیهای پاک، اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۲ مگاوات و زیر ساختهای نوین فیبر نوری، گام بلندی در مسیر هوشمند سازی و امنیت شبکخ توزیع شمرده میشود.
وی با اشاره به شعار هفته دولت باعنوان دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی گفت: همکاران در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با روحیه بسیجی و در سنگر سازندگی، شبانهروز برای رفع حریم، پیشگیری از حوادث و تقویت زیرساختهای توزیع تلاش میکنند و هدف نهایی ما، عبور ایمن و مطمئن از نیازهای شبکه و ارائه خدمات باکیفیت به مردم شریف اصفهان است.