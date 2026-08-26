به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال در چارچوب هفته سوم لیگ برترکه با شکست ۲ بر صفر سپاهان همراه شد هواداران استقلال پس از بازی با انتشار تصاویری به حرکت عارف حاجی‌عیدی بازیکن سپاهان معترض و خواستار ورود کمیته انضباطی شدند.

باشگاه سپاهان نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، رفتار عارف حاجی‌عیدی پس از پایان دیدار برابر استقلال را مغایر با ارزش‌های اخلاقی، اصول حرفه‌ای و شأن باشگاه می‌داندو این بازیکن نیز با حضور در کمیته انضباطی باشگاه و پذیرش مسئولیت رفتار خود، نسبت به اتفاق رخ‌داده ابراز ندامت کرده است.

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با ابراز تأسف و عذرخواهی از باشگاه استقلال، هواداران محترم این تیم، هواداران سپاهان و جامعه فوتبال کشور، تأکید می‌کند که احترام به رقبا، هواداران و تمامی ارکان فوتبال، اصلی خدشه‌ناپذیر در فرهنگ و منش حرفه‌ای این باشگاه است و رفتار خارج از این چارچوب مورد تأیید نیست.

بر همین اساس، موضوع مطابق ضوابط و مقررات داخلی باشگاه مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات انضباطی متناسب در خصوص بازیکن اجرا می‌شود.

همچنین باشگاه سپاهان اعلام کرد بعد از بازی با استقلال به درِ رختکن ورزشگاه شهدای شهر قدس آسیب وارد و از همین رو آریا یوسفی برای ارائه توضیحات به کمیته انضباطی باشگاه فراخوانده شده است.

سپاهان اعلام کرد که این باشگاه در قبال هرگونه رفتار مغایر با اصول حرفه‌ای و ارزش‌های اخلاقی، فارغ از نام و جایگاه افراد، مطابق مقررات داخلی اقدام می‌کند.