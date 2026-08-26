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عملیات اجرایی طرحهای سرمایهگذاری مرزی و بهره برداری از طرح های آموزشی و طرحهای اقتصادی در مجموع با اعتبار یک هزار میلیارد تومان در مناطق شهری و روستایی شهرستان مرزی پلدشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت، آغاز عملیات اجرایی طرحهای سرمایهگذاری مرزی و همچنین افتتاح طرح های آموزشی و طرحهای اقتصادی مجموعاً با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان در مناطق شهری و روستایی شهرستان مرزی پلدشت انجام گرفت.
این طرحها شامل طرح سرمایهگذاری دستگاه آشکارساز کامیونی گمرگ پلدشت، کارخانه تولید پودر ماهی، طرح مزرعه پرورش ماهی و مدرسه روستایی میباشد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی در آیین بهرهبرداری طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرستان پلدشت گفت: بهرهبرداری و شروع عملیات اجرایی طرحهای سرمایهگذاری در استان نشان از اعتماد بخش خصوصی به سیاستگذاریهای دولت در این مقطع جنگ همهجانبه میباشد.
رسول مقابلی همچنین در جریان بازدید از پل پایانه مرزی پلدشت افزود: تسهیلگری برای حمایت از سرمایهگذار جهت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از تأکیدات مقام عالی استان میباشد که همه مسئولین در هر سطحی باید بسترهای لازم را برای تحقق این امر فراهم نمایند.
وی همچنین در بدو ورود به شهرستان پلدشت با حضور در مزار شهدای گمنام، با نثار فاتحه و گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.